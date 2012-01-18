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Dünya

Büyük anne ile torunun kurtuluşu tesadüf ROMA (A.A)

18 Ocak 2012 00:21

-Büyük anne ile torunun kurtuluşu tesadüf ROMA (A.A) - 17.01.2012 - İtalya'nın Toskana bölgesi açıklarında kaza yapan Costa Concordia kruvaziyer gemisinden kurtulan 30 yaşındaki Valentina Capuano'nun büyükannesinin de 14 Nisan 1912'de buzdağına çarparak batan ünlü Titanik gemisinden kurtulanlar arasında bulunduğu ortaya çıktı. İtalya'da yayımlanan La Repubblica gazetesinin haberine göre, Napolili genç kadın, ''Tarih tekerrür etti, felaketti, şaşkınlık içindeyim'' diyerek, büyükannesi Maria'nın, sürekli Titanik'ten kurtuluşunu anlattığını belirtti. Titanik kazasından ''nonna'' Maria'nın kurtulduğunu ancak 25 yaşında iş bulmak için Lonrdra'ya göç eden buradan da daha iyi bir yaşam için Amerika'ya gitmeye çalışan genç erkek kardeşi Giovanni'nin, onun gibi şanslı olmadığını vurgulayan Capuano, cuma gecesi yaşadıklarını hala üzerinden atamadığını, taşikardisi olduğunu ve tir tir titremeye devam ettiğini bildirdi. Genç kadın, nişanlısı, erkek kardeşi ve onun kız arkadaşının kurtulduğu gemi kazasında şimdiye kadar 11 kişinin öldüğü ve 60 kadar kişinin yaralandığı açıklanırken, kayıp 20 civarında kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Bu arada, geminin kaptanı Francesco Schettino'nun avukatı Bruno Leporatti'nin İtalyan medyasına yaptığı açıklamaya göre, üç saat sorgulanan müvekkili ev hapsine alınacak. İtalyan basını, hakimin kararı doğrultusunda Schettino'nun yarın sabah cezaevinden çıkarak ev hapsine gönderileceğini duyurdu.

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