-Büyük Ankara Sirki, bayramın 2. günü başlıyor ANKARA (A.A) - 05.11.2011 - Ankara Büyükşehir Belediyesince bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ''Büyük Ankara Sirki'', Kurban Bayramı'nın ikinci günü Başkentlilerle buluşacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kadın, erkek, çocuk, her yaştan binlerce vatandaşı bir araya getiren ''Büyük Ankara Sirki'', gösterilerinin ilkini 7 Kasım'da ASKİ Spor Salonu'nda saat 14.00 ve 18.00'de olmak üzere iki ayrı seans halinde sergileyecek. Sirk, bayramın 3 ve 4. günlerinde de iki seans halinde gösterilerini sürdürecek. Ankara Büyükşehir Belediyesince geleneksel hale getirilen sirk, ocak ayının başına kadar cumartesi ve pazar günleri yine saat 14.00 ve 18.00'de vatandaşlara ücretsiz olarak kapılarını açacak. Büyük Ankara Sirki, ayrıca pazartesi günü hariç hafta içi her gün saat 13.00'te okullara sunulacak gösterilerle, çocuklarla buluşacak. Hafta sonları iki seans halinde düzenlenen gösteriyi izlemek isteyenler, saat 14.00 seansı için 13.00'te, 18.00 seansı için de 17.00'de 29 farklı noktadan kalkan belediye otobüsleriyle ücretsiz olarak merkeze taşınacak. Gösteri bitiminde ise vatandaşlar yine otobüslerin kalkış noktasına getirilecek. Ankaralıların, gösterilere sorunsuz ulaşabilmeleri için ücretsiz düzenlenen otobüs seferleri, hafta içi gösteriye katılan okullar için de geçerli olacak. Okulundan otobüsle alınan öğrenciler, yine otobüslerle okullarına bırakılacak.