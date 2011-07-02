-BÜYÜK ANKARA FESTİVALİ EKİPLERİ ANITKABİR'DE ANKARA (A.A) - 02.07.2011 - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ''Büyük Ankara Festivali''ne katılan 16 ülkeden 500 dansçı, Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'i ziyaret eden heyete başkanlık eden Büyük Ankara Festivali Uluslararası Halk Dansları Bölümü Koordinatörü Taner Bozkuş, mozoleye çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından heyet, Anıtkabir Müzesi'ni gezdi. Bozkuş, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Bozkuş, yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün, ''Yurtta barış, Cihanda barış'' sözünden yola çıkarak dünya barışına katkı sağlamak ve dünya gençliğini bir araya toplamak amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini ve bundan mutluluk duyduklarını söyledi. Bozkuş, ''Folklorün dünyanın ortak dili olduğunu düşünerek, bu halk dansları bölümünü oluşturmaya başladık ve dördüncü kez festival için biraraya geldik. Bu sene daha da büyüyerek 16 ülkeden 500 kadar dansçı gencimiz burada. Tüm Ankara ve Türkiye'ye gösterilerini sunacaklar. Bu vesile ile böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığı ve önümüzü açtığı için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz'' dedi. Bu arada Bulgaristan, Romanya, Bosna Hersek, Gürcistan, İran, Macaristan, İtalya, Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti, Rusya, Azerbaycan, Moldova, KKTC, Ukrayna, Polonya, Makedonya, Başkürdistan ve Türkiye'den 500 dansçının katılımıyla saat 14.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayacak olan festival boyunca, 62 güvenlik kamerası, zabıta görevlileri, belediye şirketlerinin güvenlik elemanları ve 500 sivil polis güvenliği sağlayacak. Gündüzleri birbirinden güzel ürünlerin sergilendiği stantlarda alışveriş yapıp, alanın dört yanındaki gösterileri izleme şansı bulan misafirler, akşamları ise tam bir şölen havasındaki ünlü yıldızların birbirinden güzel konserlerinde eğlenceli vakit geçirecekler.