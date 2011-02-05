-BÜYÜK ADALET PARTİSİ'NİN VARLIĞI SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 05.02.2011 - Büyük Adalet Partisi'nin hukuki varlığı sona erdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararına göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Adalet Partisi'nin, ikinci büyük kongresini yaptığı 3 Aralık 2002'den sonra yapılması gereken büyük kongresini üst üste 2 defa yapmadığı gerekçesiyle kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebiyle dava açtı. Anayasa Mahkemesi, Büyük Adalet Partisi'nin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdirilmesine, partinin tüm mallarının hazineye devredilmesine oy birliğiyle karar verdi. Parti, 12 Nisan 1995'te 32 kurucu üyeyle kurularak tüzel kişilik kazanmıştı. Büyük Adalet Partisi, son büyük kongresini yaptığı 3 Aralık 2002'den itibaren üst üste iki defa büyük kongresini yapmamıştı. Öte yandan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Milli Demokrat Halkın Partisi'nin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesine yönelik talebi reddedildi.