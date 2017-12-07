"Büyü var" deyip eve girdiler, 20 bin lira alıp kaçtılar

İstanbul Sultanbeyli'de 2 kişi, büyü yapıldığını söyledikleri kadını kurtaracaklarını iddia ederek evdeki yaklaşık 20 bin lira değerindeki altın ve paralarını çaldı.

Hürriyet'in haberine göre, Sultanbeyli'de Petrolyolu Caddesi üzerinde yaşayan bir kadın iddiaya göre üzerinde büyü olduğunu söyleyen 2 kadın tarafından dolandırıldı.

Geçtiğimiz salı günü yaşanan olayda iki dolandırıcı kadın İ.U isimli kadının evine geldi. Dolandırıcılar kadına büyü yapıldığını ve büyüyü bozmak için evdeki değerli eşyaları getirmelerini istedi. Bunun üzerine ev sahibi kadın dolandırıcılara inanarak dediklerini harfiyen yerine getirdi. Mağdur kadın daha sonra kendisini dolandıran 2 kadını sokağın başına kadar uğurladı. Eve geldiğinde yaklaşık 20 bin lira para ve altınlarının olmadığını anlayan mağdur kadın, hemen polis ekiplerine haber verdi.

Komşu olduklarını söyleyerek içeri girdiler

İki kadının üzerinde büyü var diye kandırdığı mağdur kadın, “İki kadın geldi. Mahalleden komşuyuz diyerek içeri girmek istedi. 'Sizde büyü var' diyerek içeri girdiler. 'Altınlarınız, paralarınız var, bize verin. Büyü çıkartacağız' dediler. Onlara kanıp bütün paralarımı verdim. Okutup, büyüleri çıkartıp bir şekilde altınları da alıp gittiler. Tehdit ettiler. "

"Paraları vermezsem beni büyüleyerek felç edeceğini söyledi"

"Paraları vermezsem beni büyüleyerek felç edeceğini söyledi. Zaten evde 2 çocuk vardı bende korkudan teslim ettim. 'Beni yolcu edeceksin, aşağı kadar ineceksin' dedi. Sokak başına kadar götürdüm kadını eve geldim paralar yok. Küçük çocuğum beşikte uyuyor hiç çocuklara bile bakmadan çıktım gittim ben evden" ifadesini kullandı.

Öte yandan 2 kadının binaya gelişi ve dolandırılan mağdur kadının onları uğurladığı o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.