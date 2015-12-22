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Bütünlemelerin kaldırılmasını protesto eden öğrencilere polis müdahalesi

Kocaeli Üniversitesi'nde bütünleme sınavlarının kaldırılarak, yerine yaz okulu sisteminin getirilmek istenmesini protesto eden öğrencilere polis müdahale etti

22 Aralık 2015 19:56

Kocaeli Üniversitesi'nde bütünleme sınavlarının kaldırılarak yaz okulu sistemine geçilecek olmasını protesto eden yaklaşık 200 öğrenci Umuttepe Kampüsü'nde toplandı. Rektörlüğe yürüyen öğrencileri, zerlerinde robocop kıyafetleri bulunan özel güvenlik görevlileri öğrencileri durdurmak isteyince arbede yaşandı.

Öğrenciler özel güvenlik görevlilerini aşarak yürümeye devam edince Çevik Kuvvet polisleri ile karşı karşıya geldi. Polis, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü ile görüşmek istediklerini söyleyen öğrencilerin yürüyüşüne izin vermeyerek dağılmalarını istedi. TOMA'dan üzerlerine su sıkılan öğrenciler dağıldı.

 

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