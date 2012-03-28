Bütün yollar Metro Holding'e çıkmış

Metro Holding’in cezaevinde bulunan patronu Galip Öztürk’ün kardeşi Talip Öztürk ve yöneticileri ile Beykoz Belediyesi’nin bazı çalışanlarının da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı. Zanlılara kara para, ihale yolsuzluğu borsa manipülasyonu gibi ağır suçlamalar var.



Milliyet'ten Erdal Kılınç'ın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding’in sahibi Galip Öztürk’ün tutuklandığı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında dün yeni bir operasyon düzenledi. Operasyonda Galip Öztürk’ün kardeşi Talip Öztürk, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding yöneticileri ve Beykoz Belediyesi’nin bazı çalışanlarının da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.



Metro Holding’te arama yapan polisin borsada manipülasyon ve kara para iddiaları üzerine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) uzmanlarıyla birlikte şirketin hesaplarını incelediği belirtildi. Soruşturmayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a giden bir ihbar mektubunun başlattığı, Alman hükümetinin de bir Alman bankasında bulunan 500 milyon TL için Metro Holding ve sahibi Galip Öztürk’ü soruşturduğu kaydedildi.

Metro Turizm’de arama

Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürüten soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bir ay önce gözaltına alınarak tutuklanan Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding’in sahibi Galip Öztürk’ün kardeşi Talip Öztürk, Metro Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevgi Mert, Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Yücel’in de aralarında bulunduğu bazı Metro Holding yöneticileri, Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Yüksel Baki, Emlak İstimlak Müdürü Ali Rıza Tekin’in de aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.



Operasyon kapsamında Kavacık’taki Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding binasında ve İstanbul Otogarı’ndaki Metro Turizm’de de arama yapıldı. Bilgisayarların imajlarını alan polisler bazı evraklara da el koydu.

Almanya da soruşturuyor

Alınan bilgiye göre; şüphelilerin, Metro Holding’in bünyesinde bulunan ve borsada faliyet gösteren bazı şirketlere ait hisse senetleriyle oynayarak hasız kazanç elde ettikleri iddia edildi. Alman Hükümeti’nin de bir Alman bankasında bulunan 500 milyon TL için Metro Holding ve sahibi Galip Öztürk hakkında soruşturma başlattığı kaydedildi.



Metro Holding’in sahibi Galip Öztürk’ün zenginleşme kaynağı olduğu öne sürülen uluslararası uyuşturucusu kaçakçısı Hurşit Yavaş tarafından gönderildiği belirtilen bir mektubun da soruşturma doyasına girdiği kaydedildi. Mektupta Galip Öztürk’ün sahibi olduğu servetin kaynağına yönelik bilgilerin bulunduğu ifade edildi.

Kumar cezası

Halen cezaevinde bulunan Galip Öztürk’ten para aldığı ileri sürülen merkez medyadaki bazı isimler ile hakim ve savcıların soruşturma dosyasına girdiği kaydedildi. Kısa bir süre önce kumar oynattığı için para cezasına çarptırılan Talip Öztürk’ün uzun zamandır holdingle ilişkisinin bulunmadığı belirtildi.

Bir süre önce Galip Öztürk’ün yardımcılığı görevine getirilen eski diplomat ve siyasetçi Mehmet Ali Bayar’ın operasyondan önce Amerika’ya gittiği öğrenildi.

Soruşturmayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a giden bir ihbar mektubunun başlattığı öne sürüldü. Soruşturmaya ilişkin gizlilik kararı alındığı öğrenildi.