"Bütün ülkelerin işçileri, dijitalleşin"

Teknoloji, işçi sınıfının örgütlenme yöntemlerini de dönüştürüyor. Her ne kadar bu alandaki değişim biraz yavaş olsa da dünya emekçileri de artık gittikçe artan oranda mobil olunca, haberleşme ve iletişim biçimleri de akıllı teknolojilere uyuyor. Emek hareketinin ihtiyaçları için geliştirilen iletişim platformu olan UnionConnect, iOS ve Android cihazlarda kullanılabiliyor. İşçi sendikaları bu platform üzerinden kendi mobil uygulamalarını sunabiliyor. Uygulamanın, sendikalara üyeleri arasında anlık iletişim, etkinlik takvimi, anlık bildirim ve duyurular, sosyal medya entegrasyonu, güncel haberler, işyerindeki hakları hakkında bilgi edinme, sözleşme ihlali bildirme gibi özellikleri bulunuyor. Prometheus Labor Communications tarafından sunulan uygulama, ABD’de 20’e yakın sendika tarafından kullanılıyor.

Cumhuriyet'ten Necdet Çalışkan'ın haberi şöyle:

‘Sen yoksan bir eksiğiz’ online kampanyası

Web tabanlı bir uygulama olan Coworker. org, çalışanların hak arama mücadelelerini dijital ortama taşımalarını amaçlıyor. Çalışanlar, işyerleriyle ilgili talepleri için bu platform üzerinden kampanya başlatabiliyor. Platformda sonuca oluşturulan hak arama mücadelelerini bazıları şunlar: Netflix saatlik çalışanlar için izinlerini genişletti. Starbucks’ta çalışma saatleri iyileştirildi, McDonald’s’ta çalışanına şiddet uygulan yönetici kovuldu...

127 yıllık geleneğini mobilden öğretiyor

1890’da kurulan Almanya ve Avrupa’nın en güçlü sendikalarından IGMetall’in 2 milyondan fazla üyesi var. iOS ve Android uygulamaları bulunan IG Metall, sadece sendika haberleri ve etkinlik takvimi ile gibi temel bilgilerle de yetinmiyor. Sendikanın mobil uygulamaları üzerinden fazla mesai hesaplama, emek sözlüğü, toplusözleşme bilgileri, işçilere yönelik A’dan Z’ye online eğitim setleri, işçilerin sık sorduğu sorulara cevaplar gibi faydalı bilgilere ulaşılabiliyor.

28 ülkede 2.3 milyon çalışanı örgütledi

ABD’li perakende zinciri Walmart’ın 28 ülkede toplam 2.3 milyon çalışanı var. Çalışan sayısı bu kadar çok olunca işçi örgütü OUR Walmart, çalışanların ücret koşullarının iyileştirilmesi için internet üzerinden örgütlenmeye öncelik verdi. OUR Walmart’ın Walmart çalışanlarının anlık mesajlaşması için geliştirdiği uygulama (WorkIt) bizzat Walmart yöneticileri tarafından istenmeyen uygulama ilan edildi. WorkIt ile örgütlenen çalışanlar, Walmart’ta 8 dolardan 10 dolara çıkarılan saatlik ücretlerin, şimdi de 15 dolara çıkarılması için çalışıyor.

80 milyonluk Türkiye’de 42 milyonu aşkın akıllı telefon kullanıcısı var. Ancak Türkiye’ye baktığımızda ne işçi sendikaları konfederasyonlarının (Türk-İş, DİSK, Hak-İş) ne de memur sendikaları konfederasyonlarının (KESK, Memur-Sen, Kamu- Sen) dijital dünyaya ayak uydurabildiğini söylemek ise güç.