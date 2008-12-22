Bütün Türkiye bu aileyi konuşacak

Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği ve rol aldığı "Güneşi Gördüm"deki Altun ailesini yakında tüm Türkiye konuşacak.



Film, Mahsun Kırmıızgül'ün canlandırdığı Ramazan Altun'un (Mahsun Kırmızıgül), karısı (Demet Evgar) ve altı çocuğuyla köyden şehre taşındıktan sonra birbirinden ağır dramlar yaşamasına rağmen ailesini ayakta tutabilmek için verdiği mücadeleyi konu alıyor.Filmde Ramo'nun karısını oynayan Demet Evgar, çekimler bittiğinde günlerce etkisinden kurtulamadığını belirterek, çocuklarını oynayan ve uzun bir seçim sürecinden sonra bulunan miniklerin oyuncuktaki başarılarının da kendisini şaşırttığını söyledi.

