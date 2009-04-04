Bütün şarkılar 'Aşk iklimi'nde

Zuhal Olcay 15 nisanda başlayacağı Türkiye turnesini 18 hazirana kadar sürdüreceğini söylüyor. Sanatçı son albümündeki 10 şarkıyla aşkın tüm hallerini anlatıyor





Son albümü Aşk’ın Halleri’nde, insanların ne onunla ne de onsuz yapabildikleri bu güçlü duygunun değişik yansımalarını içeren şarkılar söylemiş Zuhal Olcay.

Ancak sanatçı, aşka dair şarkılardan oluşan bir albüm yapma düşüncesiyle çıkmamış yola. Repertuvar oluştukça şarkıların aşkın çeşitli hallerine dair olduğunu farketmiş.

Olcay’ın 2000 yılından beri birlikte müzik yaptığı Bülent Ortaçgil de “Bu albümün adı Aşk’ın Halleri olsun” demiş. Doğrusu çok da yakışmış bu isim Zuhal Olcay’ın son albümüne.

Sözlerini Jehan Barbur’un yazdığı Şermin adlı şarkı, anlattığı öyküden dolayı Zuhal Olcay’ı etkilemiş. “Şermin âşık olmaya hazır ama sevebileceği kimse yok etrafında. Aşk, ona kavuşmak için her elini uzatana gitmiyor maalesef. Aşkı hiç tanımadan yitip gitmiş nice insan olduğunu bilmek bana çok dokunuyor”.



Zuhal Olcay’ı en çok gülümseten şarkı ise, sözleri Bülent Ortaçgil’e, müziği ise Ercüment Ortaçgil’e ait olan Aşk Bana Zor Geliyor. “Aşk bana zor geliyor tıpkı bir diş ağrısı gibi” sözleriyle başlayan tango formundaki şarkı, aşkı dibine kadar yaşayan birinin hissettiği yorgunluk üzerine.



Albümünde, aşk üzerine yazılmış birbirinden güzel şarkılar seslendiren Zuhal Olcay’la insanın ayaklarını yerden kesen bu güçlü duygu hakkında konuşmamak olmazdı. “Âşık olmak cesaret işi. O yüzden âşık olabilen herkese saygı duymak lazım. Bir de aşk her yaşta aynı şiddette yaşanmıyor, geçen yıllar insanı yavaşlatıyor. Gençlik yıllarındaki coşku ve ateş zaman geçtikçe azalıyor. Ancak şu da bir gerçek ki hangi yaşta olursanız olun kendinizi kaptırabileceğiniz kadar güçlü bir aşk yaşıyorsanız, o aşk için herşeye değer. Böyle bir aşk yaşayabilenler çok zengindir.”



Aşk’ın Halleri, Olcay’ın Bülent Ortaçgil ve Gürol Ağırbaş’la 2000 yılında çıktığı müzik yolculuğunun son durağı. İki yıl önce bir yaz günü Kıbrıs’ta tohumu atılmış Aşk’ın Halleri’nin. O sırada Bülent Ortaçgil’le bir konser turnesindeymiş Zuhal Olcay. Repertuvar belirlendikten sonra, dört aylık bir stüdyo çalışmasının ardından ortaya çıkmış albüm.

Müzik yaşamı boyunca Vedat Sakman, Mehmet Teoman, Onno Tunç, Bülent Ortaçgil, Gürol Ağırbaş gibi önemli müzisyenlerle çalışan Olcay, Aşk’ın Halleri’nde yorumculuğunun zirvesine ulaştığını söylüyor.



Türk Pop Müziği’nin varlık nedenlerinden biri olan Onno Tunç’un en sevdiği bestelerinden biri olan Tango’yu Oyuncu albümünde seslendirmişti Zuhal Olcay. “Ayın 19’unda CRR’de vereceğim konserde Tango’yu Fazıl Say’ın piyanosu eşliğinde seslendireceğim. Onno, hayatta olsaydı çok sevinirdi. Onno, sabaha karşı beni aramış ve ‘Zuhal, çok güzel bir beste yaptım. Sanırım Chopen’in ruhu beni ziyaret etti’ demişti. Gerçekten de harika bir şarkıdır Tango”.

Bir süredir tiyatro sahnelerinde görünmeyen Zuhal Olcay, önümüzdeki yıl yeniden tiyatro izleyicileriyle buluşacağı müjdesini veriyor.



Zuhal Olcay’ın bir müjdesi de İstanbul dışında yaşayan dinleyicilerine... Sanatçı 15 nisanda, 18 hazirana kadar sürecek bir Türkiye turnesine çıkacak.







