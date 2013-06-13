Rüstem Batum: Bütün milletvekileri Gezi Parkı'na

Rüstem Batum

Başbakan'ın açıklamalarından gezi parkı heyeti ile görüşmesinin bir işe yaramadığı ve de yakın bir zamanda zor kullanılarak gezi parkının boşaltılacağı anlaşılıyor. Orda olan insanların yüzde 99'unun silahsız ve savunmasız olduğunu hepimiz biliyoruz. Günlerdir ,polisle çatışan ufak radikal grupların varlığı bahane edilerek silahsız , savunmasız ve barışçı bir eylem yapan vatandaşlara acımasızca saldırılıyor .

Her polis devletinde görüldüğü gibi bu ”örgüt mensubu” olduğu iddia edilen kişilerin hangilerinin gerçekten örgüt mensubu hangilerinin de ajan provokatör olduğunu belirlemek mümkün değil. İki gece önce Taksim meydanındaki polis saldırısını başlatmak için bahane edilen” taş atan örgüt üyeleleri”nin belirli bir gruba mensup olmadığı( yani kim olduklarının bilinmediği) birçok görgü tanığı tarafından ifade ediliyor. Şu ana kadar 5 ölü ve 4000'in üstünde yaralı var.

Bildiğimiz kadarı bu yaralı ve ölülerin hiçbiri silahlı örgüt mensubu değil. Bundan sonraki polis saldırısında gene yaralananların ve ölenlerin olması maalesef ihtimal dahilinde . Bu polis saldırısını önlemenin tek yolu, parti ayrımı gözetmeksizin vicdan sahibi , insan hayatına, ifade özgürlüğüne ve demokrasiye değer veren bütün milletvekillerinin kalabalık gruplar halinde canlı kalkan olarak vatandaşların canlarını korumak için gezi parkına gitmesi ve orda beklemesidir. Eğer milletin vekili iseniz bunu yapın. Eğer müslüman ve AKP'li iseniz dökülebilecek kanda sizin de sorumluluğunuz olduğunu ve bu günahın affolmayacağını bilin . 2003 yılında ABD ordusunun Türkiye'den geçerek Irak'a saldırmasına "hayır" oyu veren namuslu ve hakiki- müslüman AKP milletvekillerini kendinize örnek alın. Bu cesareti ve kararlılığı gösteren milletvekillerini bu halk unutmayacaktır.