T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rüstem Batum: Bütün milletvekileri Gezi Parkı'na

'Günlerdir, polisle çatışan ufak radikal grupların varlığı bahane edilerek silahsız , savunmasız ve barışçı bir eylem yapan vatandaşlara acımasızca saldırılıyor'

13 Haziran 2013 21:33

Rüstem Batum

Başbakan'ın açıklamalarından  gezi parkı heyeti ile görüşmesinin bir işe yaramadığı ve de yakın bir zamanda zor kullanılarak gezi parkının boşaltılacağı anlaşılıyor. Orda olan insanların yüzde 99'unun silahsız ve savunmasız olduğunu hepimiz biliyoruz. Günlerdir ,polisle çatışan ufak radikal grupların varlığı bahane edilerek silahsız , savunmasız ve barışçı bir eylem yapan vatandaşlara acımasızca saldırılıyor .

Her polis devletinde görüldüğü gibi bu ”örgüt mensubu” olduğu iddia edilen kişilerin hangilerinin gerçekten örgüt mensubu hangilerinin de ajan provokatör olduğunu belirlemek mümkün değil. İki gece önce Taksim meydanındaki polis saldırısını başlatmak için bahane edilen” taş atan örgüt üyeleleri”nin belirli bir gruba mensup olmadığı( yani kim olduklarının bilinmediği) birçok görgü tanığı tarafından ifade ediliyor. Şu ana kadar 5 ölü ve 4000'in üstünde yaralı var.

Bildiğimiz kadarı bu yaralı ve ölülerin hiçbiri silahlı örgüt mensubu değil. Bundan sonraki polis saldırısında gene yaralananların ve ölenlerin olması maalesef ihtimal dahilinde . Bu polis saldırısını önlemenin tek yolu, parti ayrımı gözetmeksizin vicdan sahibi , insan hayatına, ifade özgürlüğüne ve demokrasiye değer veren bütün milletvekillerinin kalabalık gruplar halinde canlı kalkan olarak vatandaşların canlarını korumak için gezi parkına gitmesi ve orda beklemesidir. Eğer milletin vekili iseniz bunu yapın. Eğer müslüman ve AKP'li iseniz dökülebilecek kanda sizin de sorumluluğunuz olduğunu ve bu günahın affolmayacağını bilin . 2003 yılında ABD ordusunun Türkiye'den geçerek Irak'a saldırmasına "hayır" oyu veren namuslu ve hakiki- müslüman AKP milletvekillerini kendinize örnek alın.  Bu cesareti  ve kararlılığı gösteren milletvekillerini bu halk unutmayacaktır.

 

ETİKETLER

gezi parkırüstenm batubaşbakan erdoğanmilletvekilleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24