Bütün köy tek 'hayır' oyu kullananı arıyor...

T24 - Başbakan'ın akrabalarının yaşadığı 144 kişilik köy tek 'hayır' oyu atanı arıyor.



Kocaeli'de bir köyde referandumda 144 kişiden 143'u evet verdi, sadece 1 kişi hayır verdi. Köylü şimdi hayır verenin kim olduğunu bulmaya çalışıyor.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun akrabalarının da oturduğu Başisekele İlçesi'ne bağlı Servetiye Köyü'nde 12 Eylül'de yapılan referandumda 144 kişi oy kullandı.



Köylü, sandıkta ful evet beklerken, bir sürprizle karşılaştı. Sandıktan 143 evet ve 1 hayır çıktı. Köylüler şimdi 'hayır' oyu kullanan kişiyi merak ediyor. Herkes birbirine hayır oyunun kimin kullandığını soruyor.



Köylünün tek merakı, hayır oyunun kimin verdiği. Köylerinde hayır oyu çıkmasının sürpriz olduğunu belirten Halil Kahraman, hayır oyunu bir yaşlının yanlışlıkla vermiş olabileceğini düşünüyor.



