Bütün hafta yağış var

Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinde yağışlı bir hava etkili olacak. Hava sıcaklıkları, yağış alan bölgelerde 3 ila 5 derece azalacak.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden edilen bilgiye göre; rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Ülkemizin güney ve doğu bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.



Meteoroloji, Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısında bulunarak; kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.



Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik, Balıkesir, Bursa ve Sakarya çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.



Ege Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli olarak esecek.



Genellikle parçalı, zamanla bölgenin iç ve batı kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya, Isparta, Burdur ile Kahramanmaraş çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



Batı Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Zonguldak, Bolu, Düzce ve Karabük çevreleri aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



Orta ve Doğu karadeniz bölgesi: Az bulutlu, zamanla bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



Doğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı kesimleri aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır ve Adıyaman çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.

