Bütün grip türlerine tek aşı

T24 - Oxford Üniversitesi, her türlü gribin içinde bulunan bir proteini yok eden bir aşı geliştirdi.

Farklı grip türleriyle savaşan aşıyı insanlar üzerinde denemeye başlayan bilim adamları aşının 10 yıl boyunca koruma sağlamasını bekliyor.

İngiliz bilim adamları bütün grip türlerini yok eden bir aşı geliştirdiklerini açıkladı. Oxford Üniversitesi’nde üretilen aşının, grip türlerinde bulunan ortak bir protein türüne savaş açtığı ve bu sayede hastalığa karşı bir koruma oluşturduğu, bağışıklık sisteminde bulunan T-hücrelerini arttırdığı bildirildi. Her yıl bir milyondan fazla insanın farklı türlerden grip virüsüne maruz kaldığını belirten bilim adamları bu aşı sayesinde insanların farklı aşı olma zorunluluğunun ortadan kalkacağını açıkladı. Aşının, tetanoz aşısı gibi uzun süre koruma sağlayacağını belirten uzmanlar geliştirilen aşının etkisinin en az 10 yıl bünyeyi koruyacağını açıkladı.

Profesör Adrian Hill “Her grip türü için farklı aşı olması maliyeti artırıyordu. Sürekli yeni aşılar hazırlanıyor ve milyarlarca dolar harcanıyordu. Geliştirilen ve formülü değişmeyecek olan tek bir aşı sayesinde büyük tasarruf sağlanacak” dedi.



Virüsü yok eden hücre

Aşının, domuz ve kuş gribi gibi salgınları ortadan kaldıracağını belirten Doktor Sarah Gilbert “H3N2 virüsüne yakalanan 11 insan üzerinde denemelere başladık. Thücrelerinin artması inanılmaz bir adım. Her yıl tek bir antikor vermek yerine bu aşı sayesinde bütün grip türleriyle savaşan tek bir T-hücresi vereceğiz” açıklamasında bulundu. Gönüllüleri her gün iki kez kontrol eden bilim adamları, T-hücresinin hastalığa neden olan virüsü bulup yok ettiğini açıkladı. Henüz küçük bir grup üzerinde çalışan bilim adamları bu sayede hastalığa yakalanma oranının düşeceğini öngörüyor. Aşının piyasaya ne zaman çıkacağı açıklanmadı.