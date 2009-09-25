Bayramın ikinci günü şeker toplamak için evden çıkp kaybolan üç çocuk için bütün evler tek tek aranıyor.

Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü şeker toplamak için ayrıldıkları evlerine dönmeyen 2’si kardeş 3 çocuğu arama çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Devlet imkanlarının tamamı seferber edildi. Evler tek tek aranıyor" dedi.

Kayseri Valisi Bilici, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "çocuklar 5 gün önce kayboldu, 5 gündür neden bulunamadılar" demenin doğru olmadığını söyledi.

Bilici, "Aramalar 5 gün de sürer, 15 gün de. Hatta hiç haber alınamaz, bulunamayabilirler de. Bunu, devletin yapması gerekeni yapmıyormuş gibi ifade etmenin hiçbir anlamı ve mantığı yok" diye konuştu.

Kaybolan çocukların bulunabilmesi için polis, jandarma, sivil savunma ve diğer arama-kurtarma ekiplerinin seferber olduğunu bildiren Vali Bilici, şöyle devam etti:

"Tek tek evler aranıyor. Yapılması gereken her şey yapılıyor. Devletin bütün imkanları seferber edildi. ’5 gündür bu çocuklar niye bulunamadı’ ve ’Devlet organları çalışmıyor, gerekeni yapmıyor’ demek doğru değil ve bu söylemlerin bir anlamı da yok."

Kayseri’nin Talas ilçesinde 8 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin, 6 yaşındaki kız kardeşi Dilruba Tekin, komşularının 11 yaşındaki kızları Türkan Ay ile birlikte şeker toplamaya gittikten sonra bir daha kendilerinden haber alınamadı.

Kaybolan çocukların bulunabilmesi için emniyet güçleri, jandarma, sivil savunma ekipleri, arama-kurtarma ekipleri ve vatandaşlar, gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor