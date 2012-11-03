Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'yasak'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin 81 iline CHP Genel Başkanı olarak gidiyorum. Ama iddia ediyorum Recep Tayyip Erdoğan benim gezdiğim gibi gezemez. O'nu halkın arasına karışmaktan men edeceğim"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye 'nin 81 iline CHP Genel Başkanı olarak gidiyorum. Ama iddia ediyorum Recep Tayyip Erdoğan benim gezdiğim gibi gezemez. O'nu halkın arasına karışmaktan men edeceğim” dedi.

İzmir'deki 2 günlük programının son durağı Gaziemir ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, yeni belediye hizmet binasının temel atma törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, vatandaşın her sabah “ne olacak bu memleketin hali” düşüncesiyle uyandığını, içeride ve dışarıda neden kavga ortamının olduğunu, toplumun neden bölündüğünü, cumhuriyet bayramlarının, milli egemenlik bayramlarının neden kutlanamadığını kendisine sorduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Dedelerimiz bu soruyu kendilerine sorduklarında önce Kuvayı Milliye'yi kurdular. Mustafa Kemal Samsun 'a çıktı, Amasya 'da tamimi yayınlandı. 'Milletin makus talihini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır' dedi. Aynı zamanda 'bu ülkenin vatandaşları öz kardeşlerdir' dedi. Madem ki beraber cumhuriyeti kurduk o zaman barış içinde yaşayacağız. Barışın yolu CHP'nin iktidarından geçiyor. Herkes bunu çok iyi bilsin” diye konuştu.

Hükümetin CHP'li belediyelere baskı yaptığını, CHP'li belediyeler hizmet üretemiyor algısı yaratmaya çalıştığını savunan Kılıçdaroğlu, tüm Türkiye'yi gezdiğini, CHP'li belediyelerin hizmette yarattığı farklılığı gördüğünü ifade etti.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye'nin 81 iline CHP Genel Başkanı olarak gidiyorum. Ama iddia ediyorum Recep Tayyip Erdoğan benim gezdiğim gibi gezemez. O'nu halkın arasına karışmaktan men edeceğim. Bir yere gider, 4 bin polisle. Bir ülkenin başbakanı bir ile 4 bin polisle gider mi? Ben her tarafa gidiyorum. Çünkü ben samimiyim. Kimliği, inancı ne olursa olsun halka hizmet etmeyi ibadet olarak biliyorum.”

Deniz Feneri davasını unutturmayacaklarını da kaydeden Kılıçdaroğlu, “Adına başbakan denen zat, Deniz Feneri davasının arkasında kapı gibi durdu, 'serbest bırakın' dedi. Böyle şey olabilir mi ? Halkı soyanların başında olan adam 'benim arkamda başbakan var' diye çıkıp televizyonlarda açıklama yaptı. Bunu affetmeyiz, hesabını sorarız” diye konuştu.