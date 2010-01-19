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Kültür-Sanat

Butto'nun hayatı beyaz perdeye geliyor

Pakistan'ın eski başbakanlarından Benazir Butto'nun hayatı beyaz perdeye aktarılacak.

19 Ocak 2010 02:00

T24 - Pakistan'ın eski başbakanlarından Benazir Butto'nun hayatı beyaz perdeye aktarılacak.



Filmin yönetmenliğini, 2007 yılında suikasta kurban giden Butto'nun, Oxford üniversitesinden arkadaşı Victoria Schofield yapacak.

İngiliz film yapımcısı ve yönetmen Schofield Pakistan'da yayımlanan Dawn gazetesine yaptığı açıklamada, filmin adının ''Benazir'in Alın Yazısı'' olacağını belirtti.

Bir kadın politikacının olağanüstü cesareti ve ülkesi için verdiği mücadelenin konu edileceği sinema filminin, Butto'nun ölümünün 5. yılı olan 2012'de vizyona girmesi planlanıyor.

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