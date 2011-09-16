-Buttenheim: Tüm Kıbrıslılar faydalanmalı LEFKOŞA (A.A) - 16.09.2011 - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim, Kıbrıs adasının etrafında bulunacak doğal kaynaklardan Kıbrıslı Türk ve Rumların faydalanması gerektiğini belirterek, BM'nin ilgili tüm taraflardan gelişmelerin barışçıl bir yöntemle çözüme kavuşturulmasını beklediğini söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın yoğunlaştırılmış Kıbrıs müzakereleri kapsamındaki görüşmesi sona erdi. Buttenheim, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, liderlerin bugün ''ekonomi'' başlığını görüştüğünü belirterek, New York'taki BM Genel Kurulu nedeniyle 27 Eylül'e kadar görüşme yapılmayacağını, bu zaman zarfında ekonomi konusundaki farklılıkların tarafların ekonomi uzmanları tarafından ele alınacağın kaydetti. Buttenheim, BM'nin ilgili tüm taraflardan gelişmelerin barışçıl bir yöntemle çözüme kavuşturulmasını beklediğini de söyledi. -Eroğlu'nun açıklaması- KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, makamına dönünce yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununa çözüm bulmaya yönelik yoğunlaştırılmış görüşmelerde bugün ele aldıkları ekonomi başlığında taraflar arasında yakınlaşma olduğunu, ancak bu konuda daha çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Eroğlu, ekonomi başlığındaki görüşleri daha da yakınlaştırmak ve tamamlayarak başlığı kapatmak için tarafların ekonomi uzmanlarının ortak bir toplantı yapacaklarını söyledi. Tarafların ekonomi başlığını çözme konusunda samimiyetle çalıştığını ifade eden Eroğlu, ekonomi uzmanlarının bu amaçla önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini kaydetti.