Bütçesi 7 bakanlığı geride bırakan Diyanet, seminerlerini Antalya’da lüks bir tesiste düzenlemiş

2022 yılı bütçesinde bir önceki yıla göre yüzde 24 artış öngörülen Diyanet İşleri Başkanlığı, Antalya’daki lüks tesiste iki hafta boyunca art arda Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 29. Seminer ile Merkez Birimleri İstişare toplantılarını yaptı. Bu toplantıya katılan personelin ailelerinin de beş yıldızlı otelde konakladığı öğrenildi. Başkanlığın söz konusu toplantılara ilişkin hiçbir paylaşımda bulunmaması dikkat çekti.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, toplantılara ilişkin tek paylaşım söz konusu tesisin bulunduğu Antalya’nın Aksu ilçesinin müftülüğünden geldi. Müftülük, hem seminer hem de toplantıda yer alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın konuşması sırasında çekilen fotoğrafları, sosyal medyadan paylaştı. Başkanlığın, merkez teşkilatına ilişkin toplantıları Ankara’daki tesislerde yapmak yerine deniz kenarındaki bir lüks tesiste gerçekleştirmesi dikkat çekerken, Erbaş ise toplantılar dışında Antalya’da gençlik merkezi, Kuran kursu ve cami gibi açılışlara katıldı.