Bütçenin önemli bir kalemi haline geldi: Dokuz ayda yurttaşın ödediği para cezaları 11 milyar TL'yi aştı

Trafik, vergi usülsüzlüğü, maske takmama, sigara gibi para cezaları, bütçenin önemli bir gelir kalemi haline geldi.

Cumhuriyet’in haberine göre, merkezi yönetim bütçesinin ilk dokuz aylık sonuçlarına göre, yurttaşın ödediği para cezalarının toplamı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15.6 artarak 11 milyar 48 milyon TL’ye çıktı.

2020 bütçesi hazırlanırken yıllık 11.8 milyar lira olarak tahmin edilen para cezaları toplamına ilk dokuz ayda çok yaklaşılmış oldu. Ekim ayında bütçedeki beklenti aşılmış olacak.

Cezaların ilk dokuz aylık merkezi yönetim bütçe gelirleri içindeki payına bakıldığında, Ocak-Eylül 2019 döneminde yüzde 1.46 olan oranın bu yılın aynı döneminde yüzde 1.51’e çıktığı görülüyor. Bütçedeki ceza gelirlerinde en büyük payı idari para cezaları alıyor.

İlk dokuz ayda bu tür cezalar, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 36.8 arttı ve 5.7 milyar liraya ulaştı. İkinci büyük kalem olan vergi cezaları ise yüzde 2 azalarak 4.6 milyar lira oldu. Yine, yargı para cezaları yüzde 16.1 azalarak 399.3 milyon liraya inerken, diğer para cezaları kalemi yüzde 70.9 artarak 332.2 milyon lira gelir getirdi.