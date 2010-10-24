-BÜTÇE MARATONU BAŞLIYOR TBMM (A.A) - 24.10.2010 - Meclis'in yaklaşık iki ay sürecek bütçe maratonu bu hafta başlıyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 26 Ekim Salı günü 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunacak. TBMM Genel Kurulunda ise temel kanun olarak görüşülen ve geçen hafta ilk 4 maddesi kabul edilen Sayıştay Kanunu Teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Teklife göre, Sayıştay yerindelik denetimi yapamayacak, idarenin takdir yetkisini sınırlayacak veya ortadan kaldıracak karar alamayacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesinde kurulacak kamu hesapları alt komisyonu, kamu kaynağını elde etmeleri ve kullanmalarına yönelik mali yıl içindeki gerçekleşmeleri izleyecek ve değerlendirecek. Kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetimleri sonucunda denetim grup başkanlıklarınca düzenlenen raporlar, idareler itibariyle birleştirilecek ve bir örneği Sayıştay Başkanlığınca ilgili kamu idaresine gönderilecek. TBMM Çevre Komisyonu, ikili anlaşmalara ilişkin 6 kanun tasarısını 27 Ekim günü ele alacak. TBMM KİT Komisyonu denetimlerine devam edecek. Komisyonda, 27 Ekim günü Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ'nin yanı sıra Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol işletmeleri AŞ (TTA), Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticaret AŞ ile Sigara Pazarlama ve Dağıtım AŞ'nin 2008 yılı hesapları incelenecek.