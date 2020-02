Bütçeden kalanlar: AKP'den tam takım savunma, CHP'ye Kasım Gülek'le ‘FETÖ' suçlaması

TBMM Genel Kurulu’nda 12 günlük maratonun 10 günlük diliminde 148 saat 32 dakikalık yapılan 2019 yılı sütçe mesaisi AKP, Grup Başkanı Naci Bostancı’nın da başında durduğu çoğunluk gurubu olarak tam saha pres taktik uyguladı. Neredeyse her konuşmacının konuşmasının ardından sataşma olmaya bakmaksızın savunmaya geçildi. AKP Grup Başkanvekili Muhammed Akbaşoğlu, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) üzerine kurulan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yargı kararlarını da ortaya koyan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’le oturum ilerlese de hızını kesmeyen bir tartışmaya girişti. AKP ve CHP Grup Başkanvekilleri arasında çok uzun süren tartışmalar diğer siyasi partilerin isyanını da getirdi. İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkan, “Sayın Başkan, bu tuluata bir son verin ya! Vallahi tuluata döndü bu. Ne bu böyle” diye isyan etti.

Destici: PKK'nın siyasi uzantılarına Hazine'den vermeye devam ediyoruz

12 günlük maratonda AKP, Cumhur İttifakı ortağı MHP ve BBP, HDP'ye yüklendi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bütçenin son gününde yaptığı konuşmada, “Hala ders almamış gibi, konuşmamı protesto için salondan çıkan PKK'nın siyasi uzantılarına Hazineden vermeye devam ediyoruz. Bu bir kere vallahi de haramdır, billahi de haramdır. Bu harama da hiç kimsenin ortak olmaması gerekiyor. Bunlara verilen Hazine yardımı nasıl ki belediyelerden PKK'ya aktarılmışsa devletin Hazinesinin de bir kısmı PKK'ya aktırılmaktadır” deyince HDP den anında müdahale geldi.

Bilgen: Gelip burada bize fırça atamazsınız

HDP'ye yüzde 11 civarında oy verildiğini, Destici'nin ise Meclis'e girebilmek için bir başka parti listesinden aday gösterildiğini ifade eden grup başkanvekili Ayhan Bilgen, “Herkes, bu toplum kime ne kadar değer veriyorsa onu takdir edecek, ona saygı duymayı bilecek. Yoksa mahkeme salonlarında Sayın Yazıcıoğlu'nun eşi ve kardeşinin hezimetine uğrayıp, gelip burada bize fırça atamazsınız" deedi.

Terör üzerine bütçeyi kurgulayan MHP ile CHP karşıya gelince tartışma ‘Andımız’ kilitlendi. CHP, bütçede ‘FETÖ’nün yakasını bırakmadı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Hoca efendiden FETÖ'ye geldik. Bu kulis imamı daha önce ne diyordu? 'Hoca efendi hazretleri'. Bu FETÖ, topçuda var, popçuda var, baklavacıda var, börekçide var; nerede yok? AKP grubunda. Hadi oradan” dedi.

"AKP tarihte yokken Kasım Gülek, FETÖ elebaşı ile toplantı yaptı"

FETÖ ile yapılan mücadeleyi anlatan ve AKP’li vekillerin ortaya çıkan fotoğraflarına yanıt veren Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye'de, 'FETÖ' meselesinin her kesimi yorduğunu ve üzdüğünü söylerken şunları ifade etti:

"Devletimiz büyük bir riskten kurtuldu; milletimizle, Sayın Erdoğan ile beraber. Fakat her gün buraya çıkan arkadaşlarımız, utanmadan sıkılmadan 3-5 fotoğrafı göstererek, 'FETÖ ile fotoğrafınız var.' dediler. Eğer illa fotoğraf açacaksak, göstereceksek daha AK PARTİ tarihte yokken CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek, FETÖ elebaşı Gülen'le beraber dünya kadar toplantı yaptı. Aynı şekilde Fatih Üniversitesinin arsasını Kasım Gülek'in eşi bağışladı.

Mesele sen-ben kavgası değil. Bundan keyif almıyorum. 'Kasım Gülek, FETÖ'cüdür.' demiyorum ama şunu söylüyorum; her gün çıkıp arkadaşlarımızın fotoğraflarını gösterdiniz. Bu doğru bir şey değil. Biz bu adamların ne olduğunu, ne yaptığını öğrenince, başından sonuna tüm grup ayağa kalktık ve mücadele ettik ama yalnız kaldık. 50 yıldan bu beri bu ülkede FETÖ var. FETÖ'nün yanında CHP var. FETÖ'nün en sevmediği adam bir Erbakan, iki Erdoğan. Bunu biliyoruz. Geçmişle uğraşmayın."

"Bir taziyeye git istersen"

CHP Grup Başkanvekili Özel’in, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yankı bulan sert sözleri ve ölüm yıldönümü hatırlatarak söylediği “O arada Ali Tatar'ın ölüm yıl dönümü yarın. Bir taziyeye git istersen Ali Tatar'ın ölüm yıl dönümü yarın” sözleri da bütçede akıllarda kalan ifadesi oldu.

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe maratonundan bazı konuşmalar şöyle:

ENGİN ALTAY ( (Devamla) - HDP legal bir partidir, gelir burada görüşlerini söylerler. (CHP ve MHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

MUHARREM VARLI (Adana) - Atatürk'ün partisine bak ya! (CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Arkadaşlar, kürsüde hatip var ya, söz verdik bir arkadaşımıza, grup başkan vekili, lütfen...

ENGİN ALTAY (Devamla) - Ben yanlış bilmiyorsam bu Meclisteki beş parti de Atatürk'ün partisi.

KAMİL AYDIN (Erzurum) - Adı var diyorum, adı, adı; var, adı.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Siz Atatürk'ün değil misiniz? Bırakın ya.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Atatürk'ün kurduğu bir parti olduğu için öyle deniyor.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Parti, Türkiye'nin devlet Kur'an partisi, hepimizin partisi.

KAMİL AYDIN (Erzurum) "Ne mutlu Türk'üm diyene!" diyor musun demiyor musun?

ENGİN ALTAY (Devamla) - Evet, Sayın Başkan, şimdi, sırayla cevap vereceğim tabii.

Bu Andımız ve "Ne mutlu Türk'üm diyene!" meselesi sizin ağzınıza alacağınız iş bile değil. (CHP sıralarından alkışlar)

KAMİL AYDIN (Erzurum) - Sen söyle! söyle, söyle bir defa!

ENGİN ALTAY (Devamla) - Bu konuda önce siz AK PARTİ'yle bir anlaşın.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - "Asimilasyon" diyor.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Asimilasyon geçmişte yaşanmıştır kardeşim, sen ne dersen de.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - "Asimilasyon." diyor, "'Ne mutlu Türk'üm diyene!'yle asimile ettiler bizi." diyor, cevap ver Allah rızası için.

BAŞKAN - Arkadaşlar...

ENGİN ALTAY (Devamla) - Andımız konusunda siz AK PARTİ'yle, ortağınızla, Cumhur İttifakı'yla bir tek dil yakalayın biz size uyarız, biz size uyarız, merak etme.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Dersim'i anlat sen Cumhuriyet Halk Partisi olarak.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Ne anlatacağımı sana mı soracağım ben? Başkan, ayıp ediyorsun, sen grup başkan vekilisin.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Dersim'i bir anlat, Seyit Rıza'dan yana mısın, Atatürk'ten yanı mı?

ENGİN ALTAY (Devamla) - Ne söyleyeceğimi sen öğretmeyeceksin bana.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Sen şu Andımız'ı bir anlat, gel buraya.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Sen Dersim'de Seyit Rıza'dan yana mısın, Atatürk'ten yana mı, açıkla.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Gel buraya, gel, bir Andımız'ı anlat burada. Gel, Andımız'a, "Ne mutlu Türk'üm diyene!"ye ne diyorsun, bir anlat. (CHP sıralarından alkışlar)

ENGİN ALTAY (Devamla) - Yeni göreve başladın, provokatörlük sana yakışmaz Başkan, provokatörlük sana yakışmaz.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Çok yadırganan şeyleri bu ülke yaşadı, devletin terör örgütüyle masaya oturması buna dâhil. Bunlar mümkün olmayan şeylerdi. Bunlar yaşandıysa orta yerde bir sorun var. Bu sorundan beslenerek "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." diyerek bu işin altından kalkamayız.

---

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Bütün hükûmet yetkilerini elinde toplayan kimseye "diktatör" denir arkadaşlar ve bu çerçevede Erdoğan diktatördür. Bu, yeni değil, daha önce söylerdik kılınız hiç kıpırdamazdı genellikle. Sizin de ruh hâliniz Sayın Cumhurbaşkanının ruh hâline dayalı olarak, paralel olarak değişiyor yani Cumhurbaşkanı gerginse siz de geriliyorsunuz, Cumhurbaşkanı relakssa siz de relaks oluyorsunuz. Siz Cumhurbaşkanına göre düzen tutabilirsiniz ama biz Cumhurbaşkanına göre düzen tutamayız. Biz sizi eleştireceğiz, dün de söyledim. Dün de söyledim.

ASUMAN ERDOĞAN (Ankara) - Bu eleştiri değil ki ama "diktatör" demek eleştiri mi olmuş? Değil, basitlik.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sayın Milletvekilim, siyasette "diktatör" kavramının hakaret olmadığını ben o dönemin oturumu yöneten Meclis başkan vekiline -ki AK PARTİ grubuna mensuptur- tescillettirdim. Bu söylenir, rahmetli Özal'a, rahmetli Demirel'e neler söylenmedi? Hakarete ben de karşıyım sayın milletvekili, hakaret ayrı bir şey ama siyasetin de bir dili var.

ASUMAN ERDOĞAN (Ankara) - Hakaret.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Siz bizden alkış bekliyorsunuz, iltifat bekliyorsunuz. Hiç muhalefet iktidara iltifat eder mi ya? Dünyanın neresinde görülmüş bu ya?

ŞİRİN ÜNAL (İstanbul) - Gel, "Millî Şef" diyelim.

--

16/12/2018

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bu Parlamentoda beş siyasi partinin grubu var, yanlış saymıyorsam dört de grubu olmayan partinin temsilcileri var. Şimdi, AK PARTİ'nin kendinin, bir şartlı refleks gibi, AK PARTİ dışında konuşan her konuşmacının konuşması üzerinden çıkıp bir değerlendirme yapma alışkanlığı olabilir, bir teamül olarak yerleştirebiliriz Parlamentoya ama aynı değerlendirmeleri biz de isteriz. Yani sataşma olmadığı sürece, 69'un dışında, birinci partinin, her konuşmadan sonra... Beğenirsin beğenmezsin, adam düşüncesini söylüyor.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - ...Halkların Demokratik Partisinin bir sayın üyesi yarın o kürsüde oturacak. O zaman "Meclisi teröristler işgal etti." mi diyeceksiniz? Böyle şey olmaz kardeşim, yapmayın. Ben hep şunu söylüyorum: PKK...

METİN NURULLAH SAZAK (Eskişehir) - 6 milyonu terörist...

(HDP ve MHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar)

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen... Sayın Altay konuşuyor, lütfen...

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Yarın Mithat Sancar oraya oturduğu zaman "Meclis Başkanlığında bir terörist oturuyor." mu diyeceksiniz?

METİN NURULLAH SAZAK (Eskişehir) - Başsa olur.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Ya, sen niye cevap veriyorsun arkadaş, söz al, konuş ya! Allah Allah ya!

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Sana cevap vermiyor Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Altay, Genel Kurula hitap edin.

Arkadaşlar, lütfen kesmeyelim.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Ben hep söylediğim şeyi bir kere daha üzülerek söyleyeceğim. PKK terör örgütü... PKK terör örgütü...

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - "Dışarı gel." diyor ya!

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) - Ya arkadaşlar bu "Dışarı gel." demek ne demek? Her konuşan dışarı mı çağırılıyor? Böyle bir şey olabilir mi ya?

BAŞKAN - Arkadaşlar, sayın grup başkan vekili konuşuyor, lütfen...

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) - Ya herkes burada dışarı mı çağırılacak? Her konuşan, biz burada konuşmuş olanlar sürekli dışarıya mı davet edileceğiz? Böyle bir şey olur mu ya? Burası kahvehane mi ya?

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Karşılıklı tartışma yok, parmak sallayıp dışarı çağırıyor ya!

--

-21/12/2018

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Tabii, biraz evvel CHP grup başkan vekili, AK PARTİ ve MHP gruplarını işaretle, FETÖ'cülerle beraber hareket edildiğinden dem vurarak doğru olmayan bir beyanda bulunmuştur.

Gezi olaylarıyla ilgili şunu ifade etmek isterim ki evet, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü ilgili mevzuat çerçevesinde her zaman demokratik bir haktır. Bununla beraber, vandalizme, teröre, kaosa yönelik hiçbir hareket meşru görülemez. Gezi olaylarında emperyalizmin müdahale ettiği, birtakım uluslararası operasyonel güçlerin de alanda görev aldığı ve hakikaten Türkiye aleyhine bir sürece doğru oluşturulmaya çalışılan ve meşru Hükûmete karşı ayaklanma girişimine yönelik farklı boyutları olan bir uluslararası süreci beraber yaşadık.

BAŞKAN - Buyurun.

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - Terör örgütlerinin cirit attığı, hakikaten örtülü, açık bazı insanların iyi niyetle oraya geldiği ama bazılarının da art niyetli olarak devletin meşruiyetini ortadan kaldırma amaçlı o ortamı manipüle etmeye yönelik bir tavır takındığı hepimizin malumu. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Grup Başkan Vekilinin de ifade ettiği gibi Sayın Bahçeli o gün açık bir şekilde devletin ve milletin yanında yer alma iradesini ortaya koymuş ve mensuplarını da bu olaylarda görmek istemediğini net bir şekilde duyurmuştur. Bunda en ufak bir tereddüt yoktur.

BAŞKAN - Toparlayın, son cümlenizi alalım Sayın Akbaşoğlu, lütfen.

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - Toparlıyorum.

Bununla beraber -içeriden ve dışarıdan- biraz evvel o uluslararası perspektif çerçevesinde 15 Temmuzda, 17 Aralıkta örneklerini gördüğümüz hadiselerde aslında öncü bir uluslararası krize yönelik bu Gezi olaylarına, hakikaten FETÖ'cü birtakım yapılanmaların da kripto FETÖ'cüler ile açıktan FETÖ'cülerin, PKK'nın ve diğer birçok unsurun içinde bulunduğu bu oluşuma destek vermek hakikaten talihsiz bir duruş sergilemektir.

SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ (İzmir) - Talihsiz olan sizin katliamlarınız. Gençleri öldürdünüz, gençleri!

----

21/12/2018

MEHMET NACİ BOSTANCI (Ankara) -İkinci bir husus şu: Teknisyenlik meselesi, bütçede de bunu diline dolayanlar olmuştu. Burada da herhâlde bir kitaba atıf yapıyorlar, o kitap üzerinden bu kitapta...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Mehmet Uçum yazdı.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Ankara) - Evet, Mehmet Uçum yazmış, söylüyor. Mehmet Uçum'un kitabına atıf yapacağınıza Anayasa'ya atıf yapsanıza, Anayasa'da var bunlar, Anayasa'da, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı" diyor, teknisyen demiyor, "bakan" diyor, teknisyen demiyor. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Anayasa'ya saygılı olmak lazım Sayın Özgür Özel, oradaki terminolojiye de. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler)

---

21/12/2018

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Az önce Özgür Bey'in "Elli sene önceki fotoğraf bu kardeşim." demesi bir gerçeğin itirafı. Söylediğimiz bu. (CHP sıralarından gürültüler) Her gün buraya çıkıp da "AK PARTİ FETÖ'yü büyüttü." demenizi reddediyoruz. O yüzden diyorum ki: Elli yıldan beri CHP'si, ANAP'ı, Doğru Yolu hep bu adamlar okul açarken, cami açarken yanında olmuşlar, bunu söylemeye çalışıyorum. Ama bir daha söyleyeceğim, elli yıl önce CHP'nin eski sekreteriyle beraber var olan bu FETÖ, daha yeni iki sene önce "İttifaktan utanıyorum." diyen kendi vekiliniz. Bir daha diyorum, biz dershane kapatırken neredeydiniz? Biz bu adamların gazetesini kapatırken, bankasını kapatırken neredeydiniz? (CHP sıralarından gürültüler) Söylediğim şey şu: FETÖ'yle mücadelede en büyük şansımız Erdoğan gibi bir lider olması, bunu söylemeye çalışıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu elli yıllık mücadeleyi, elli yıllık sinsi girişimi, elli yıllık ihaneti AK PARTİ'nin ve liderinin dirayetiyle Türkiye aşabildi. (CHP sıralarından gürültüler)

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Ne dirayeti, ne dirayeti? İhanet ettiniz siz!

GÜLİZAR BİÇER KARACA (Denizli) - Siz ihanet ettiniz, siz! Kendinizi aklayamazsınız!

BÜLENT TURAN (Devamla) - Bunlara takılmayalım diyorum. Bunda senin de kusurun olabilir, benim de olabilir ama biz yüzleştik, ayıkladık, OHAL ilan ettik, savaştık bunlarla ama hâlâ onların argümanlarıyla, onların fotoğraflarıyla, onların ağzıyla konuşursanız yanlış yaparsınız. (CHP sıralarından gürültüler)

Değerli arkadaşlar, bakınız... (CHP sıralarından gürültüler)

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Suç ortağısınız siz, suç ortağı!

BÜLENT TURAN (Devamla) - Arkadaşlar, bir daha söylüyorum...

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Suç ortağısınız!

BÜLENT TURAN (Devamla) - Sakin olun.

Diyorum ki: FETÖ elli yıldan beri bu ülkenin kılcal damarına girdi, CHP'yi kullandı, diğerlerini kullandı, hepimizi kullandı. (CHP sıralarından gürültüler)

VELİ AĞBABA (Malatya) - Okulunda okumuşsun, bankasına parayı yatırmışsın... Rezil oldunuz!

BEKİR BAŞEVİRGEN (Manisa) - FETÖ'yle gezenler aynaya baksın!

BÜLENT TURAN (Devamla) - Ama biz bununla savaştık, ayıkladık, siz aynı yerdesiniz. Biz, bir daha diyorum: OHAL ilan ettik, karşı çıktınız. Bak, soruyorum ya: MİT Başkanına giden FETÖ'ye biz "Dur" dedik, neredeydiniz? (CHP sıralarından gürültüler)

BEKİR BAŞEVİRGEN (Manisa) - El ele, kol kola gezdiğiniz günler ne oldu, söyle!

BÜLENT TURAN (Devamla) - Deyin ki "Yanlış yaptık", deyin ki "Ayıkladık". Ama biz bunlarla savaşırken, kavga ederken bankada ağlayan sizdiniz, gazetede ağlayan sizdiniz, bunların dershanelerine gidip "Yapmayın" diyen sizdiniz. (CHP sıralarından gürültüler)

VELİ AĞBABA (Malatya) - Okulunda okudun, bankasına parayı yatırdın...

BÜLENT TURAN (Devamla) - Allah'tan ki Erdoğan var, AK PARTİ var ki, bu sorunu aştık Cumhur İttifakı'yla beraber.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yedi yıl sonra, yedi yıl!

BÜLENT TURAN (Devamla) - O yüzden diyorum ki: Mesele, sizin ifadenizle, "eski fotoğraf-yeni fotoğraf" meselesi değil. Kasım Gülek CHP'nin sekreteridir. Elli yıldan beri bu adamlar herkesle ittifak yaptı. (CHP sıralarından gürültüler)

BÜLENT TURAN (Devamla) - Fatih Üniversitesinin arsasını Kasım Gülek'in eşi bağışladı, yetmedi, bu adamın cenazesini, yani Kasım Gülek'in, CHP Genel Sekreterinin cenazesini FETÖ kıldırdı, yetmedi, "Şefaat hakkımı oraya veririm." dedi. (CHP sıralarından gürültüler)

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Biz sizi uyardık!

GÜLİZAR BİÇER KARACA (Denizli) - Kasım Gülek Genel Sekreterken FETÖ yoktu, sizin döneminizde vardı, adına para bastırdınız, Türkçe olimpiyatlarında övgüler düzdünüz!

BÜLENT TURAN (Devamla) - Mesele onu yapmak, bunu yapmak değil. Diyorum ki arkadaşlar: FETÖ'yle mücadelede herkesin yapacakları var. Biz yapıyoruz, biz direniyoruz, biz risk alıyoruz, "Bu adamlara destek olmayın, motivasyon sağlamayın, psikolojik manevra imkânı vermeyin." diyoruz, söylediğimiz bu.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler)

--

21/12/2018

BÜLENT TURAN (Devamla) - Gazeteciler hapse atılmış. Arkadaşlar, tüm dünya biliyor ki Türkiye'deki fikir hürriyetini, inanç hürriyetini, giyim hürriyetini, parti teşkilatlarının rahatlaması hürriyetini AK PARTİ büyüttü.

TUMA ÇELİK (Mardin) - Vallahi doğru söylüyor!

BÜLENT TURAN (Devamla) - Ne derseniz deyin, ne derseniz deyin. Önceden kapanan partiler vardı, şimdi var mı?

TUMA ÇELİK (Mardin) - Azınlıkların mülklerini...

BÜLENT TURAN (Devamla) - Bakınız, EMASYA Protokolü'nden başlayın YAŞ'ın yeni kararları aşamasına kadar, sivil MGK hayata geçmesinden başlayın DGM'lerin tarihe geçmesine kadar her alanda dünya kadar anayasal değişikliği, yasal değişikliği AK PARTİ yaptı, fikir hürriyetinin önündeki engelleri AK PARTİ kaldırdı.

TUMA ÇELİK (Mardin) - Bu kadar da yalan olmaz ya!

BÜLENT TURAN (Devamla) - Arkadaşlar, bakın, sizin kızdığınız, "fikir hürriyeti" diye ifade ettiğiniz "gazeteciler orada" dediğiniz, gazeteciler değil. Bir Demirtaş, Leyla Güven, Can Dündar; kim var başka ya?

TUMA ÇELİK (Mardin) - Yetmez mi? Halkın seçtiği vekildir o.

BÜLENT TURAN (Devamla) - Arkadaşlar, sizin gibi düşünmeyenler havuz medyası, sizin gibi düşünmeyenler yalaka. Nasıl olacak bu iş? Nerede bu özgürlük? (CHP ve HDP sıralarından gürültüler)

TUMA ÇELİK (Mardin) - Halkın seçtiği vekillere böyle müdahale edemezsin.

BÜLENT TURAN (Devamla) - Bakınız, Hikmet Kıvılcımlı komünist yazar. Bu adam hapse girdiğinde AK PARTİ mi vardı? Siz vardınız. Nazım Hikmet hapse girdiğinde AK PARTİ mi vardı? Siz vardınız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Aziz Nesin, Marko Paşa hapse girdiğinde AK PARTİ mi vardı? Siz vardınız.

TUMA ÇELİK (Mardin) - Gençay Gürsoy, Osman Kavala, İdris Baluken, Leyla Güven, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gültan Kışanak...

BÜLENT TURAN (Devamla) - Necip Fazıl, büyük çoğunluğun kahramanı hapse girdiğinde AK PARTİ mi vardı? Siz vardınız. Aynı şekilde "Açın kapıları Osman geliyor." diyen meşhur Serdengeçti hapse girdiğinde AK PARTİ mi vardı?

SÜLEYMAN GİRGİN (Muğla) - FETÖ'cüleri yerleştirirken AK PARTİ vardı.

BÜLENT TURAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bir daha diyorum, sizin özgürlüğünüz sizin gibi düşünmeyenler için değil; siz, sizin gibi olanlar için bunu söylüyorsunuz. Kim farklı yazsa havuz medyası, kim farklı söylese yalaka medya... Hani sizin özgürlüğünüz, hani sizin fikir ifadesine katkınız? O yüzden bir daha söylüyorum, bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. (CHP ve HDP sıralarından gürültüler)

BÜLENT TURAN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bağırmazsanız bir meseleyi daha söyleyeceğim. Bakınız, FETÖ meselesi Türkiye'de her kesimi yordu, her kesimi üzdü. Devletimiz büyük bir riskten kurtuldu milletimizle beraber, Sayın Erdoğan'la beraber. Fakat her gün buraya çıkan arkadaşlarımız utanmadan, sıkılmadan 3-5 fotoğrafı göstererek yok efendim FETÖ'yle fotoğrafınız var, yok efendim FETÖ'yle şunu yaptınız gibi şeyler söylediler. (CHP ve HDP sıralarından "yok mu" sesleri, gürültüler)

BÜLENT TURAN (Devamla) - Bakın, arkadaşlar, eğer illa fotoğraf açacaksak, illa fotoğraf söyleyeceksek daha AK PARTİ tarihte yokken CHP'nin Genel Sekreteri Kasım Gülek, Gülen'le beraber, FETÖ lideriyle beraber dünya kadar toplantı yaptı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP ve HDP sıralarından gürültüler)

TUMA ÇELİK (Mardin) - "Bitsin bu hasret." diyen kimdi?

BÜLENT TURAN (Devamla) - Aynı şekilde Fatih Üniversitesinin arsasını Kasım Gülek'in eşi bağışladı. Mesele sen-ben kavgası değil, şunu yapacağız arkadaşlar, bundan keyif almıyor, Kasım Gülek FETÖ'cüdür demiyorum ama şunu söylüyorum: Her gün çıkıp arkadaşlarımızın fotoğrafını gösterdiniz, bu doğru bir şey değil.

TUMA ÇELİK (Mardin) - Aynaya bak aynaya.

BÜLENT TURAN (Devamla) - Biz bu adamların ne olduğunu öğrenince, ne yaptığını öğrenince başından sonuna tüm grup ayağa kalktık ve mücadele ettik ama yalnız kaldık. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

NURAN İMİR (Şırnak) - Beraber ıslandınız o sokaklarda.

BÜLENT TURAN (Devamla) - Bakınız, şimdi soruyorum, elli yıldan beri bu ülkede FETÖ var, FETÖ'nün yanında CHP var, o zaman ki Çiller'in fotoğrafı var, Demirel'in var, Özal'ın var. FETÖ'nün en sevmediği adam, bir Erbakan, iki Erdoğan. Bunu biliyoruz yahu, bunu biliyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP ve HDP sıralarından gürültüler)

MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) - Beraber yürüdünüz o yollarda.

BÜLENT TURAN (Devamla) - Bakın bağırmayın. Diyor ki bir tane şefaat hakkım olsa Ecevit'e yapardım. AK PARTİ yok o zaman. O yüzden diyorum ki geçmişle uğraşmayın. Söylemek istediğim şu: Biz bu adamların dershanesini kapatmaya gittiğimizde siz karşı çıktınız.

MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) - Milletvekili yaptınız, bakan yaptınız, büyükelçi yaptınız.

21/12/2018

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) - Şimdi, Sayın Turan 1967'de çekilmiş bir fotoğrafı gösterdi yani 17-25 olarak ifade ettikleri milattan otuz altı yıl önce.

Bakın, elimizde bazı fotoğraflar var, bak bakalım gözümün içine Bülent Turan, Zaman gazetesinin 25'inci yıl pastası, Recep Tayyip Erdoğan, buyurun arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar) Önünden geçeni hapse tıktığınız, eniştesinin hesabı var diye yeğeninin devletle irtibatını kestiğiniz Bank Asyanın açılış töreni. Bak bakalım Bülent Turan. (CHP sıralarından alkışlar) SPK Başkanlığına Bank Asyanın eski müdürünü atadınız. Haberin süresi daha altı aylık Bülent Turan. (CHP sıralarından alkışlar)

Peki "Şarlatan, soytarı" dediğimiz adama, bakanlarıma bu ödülü ben mi verdirttim?

Bir tarafta Reza Zarrab bir tarafta İzmir adayınız, Bülent Turan. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

CAVİT ARI (Antalya) - Ses.

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) - Ama elimizde iki tane fotoğraf var. Bakın, ya olduğunuz gibi görünün ya göründüğünüz gibi olun. Bir yandan Sayın Genel Başkanınız "Atatürk heykelleri yerde it leşi gibi sürüklenecek günü göreceğiz." diyen adama "Her sene 10 Kasım dokuzu beş geçe kenefe gidin." adama, Atatürk'e zerre muhabbeti olan "Ne ölüme ne dirime." diyen adama gidip elini eteğini öpüyorsa sizin buradaki söylediğiniz sözlerin şu kadar kıymeti kalmadı be hocam. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - O arada Ali Tatar'ın ölüm yıl dönümü yarın. Bir taziyeye git istersen Ali Tatar'ın ölüm yıl dönümü yarın.

21/12/2018

--

MUSTAFA DESTİCİ (Ankara) -Tabii, biz 2019 bütçesinin 5 katından fazlasını otuz beş yıldır Kandil uzantılarıyla mücadele uğruna dağlara gömüyoruz ve hâlâ hiç ders almamış gibi, bugün benim konuşmamı protesto etmek için salonu terk eden PKK'nın siyasi uzantılarına hazineden vermeye devam ediyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bir kere, bu, vallahi de haramdır billahi de haramdır ve bu harama da hiç kimsenin ortak olmaması gerekir çünkü bunlara hazineden verilen yardımın -aynen belediyelerden nasıl PKK'ya kaynak aktarmışlarsa- devletin hazinesinin de emin olun ki bir kısmını PKK'ya aktarmaktadırlar.

Onun için, eğer biz 1 trilyon doları otuz beş yılda teröre harcamasaydık da milletimize harcasaydık bugün fert başına millî gelirimiz en az 20 bin dolarlar seviyesinde olabilirdi. Onun için, burada olan herkesin öncelikle bu gerçeğe göre hareket etmesi ve PKK'yı lanetlemesi, ondan sonra rakamlarla ilgili burada ifadede bulunması gerekir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) PKK'yı lanetlemeyen hiç kimsenin başka bir rakamı diline dolaması asla ve kat'â kabul edilebilir değildir ve samimi de değildir.

---

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, biz kimseyi protesto edip salondan çıkmıyoruz ama zaten böyle bir muhataplık ilişkisi de aramızda yok. Bu ülkede bize yüzde 11 civarında oy veriliyor ama değerli milletvekili Parlamentoya girmek için ancak başka bir listede kendisine yer arıyor. Bir kere herkes bu toplum kime ne kadar değer veriyorsa onu takdir edecek, ona saygı duymayı bilecek. Ama sayın milletvekilinin Parlamentoda olması bir mirasa bağlı o da Sayın Yazıcıoğlu'nun mirası. Eğer bu Mecliste bir vefa, bir hakkaniyet gerekiyorsa Sayın Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili bir araştırma komisyonu kurulması konusuna biz tam destek vermeye varız. Eğer siz de içinden seçildiğiniz gruba bu desteği verdirebiliyorsanız buyurun yoksa mahkeme salonlarında Sayın Yazıcıoğlu'nun eşi ve kardeşinin husumetine uğrayıp gelip burada bize fırça atamazsınız.

Teşekkür ederim. (HDP sıralarından alkışlar)