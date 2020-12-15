Bütçe toparlanıyor: Kasım'da 13.4 milyar TL fazla verdi; 11 aylık açık 132.1 milyar TL'ye geriledi

Merkezi yönetim bütçe dengesi kasım ayında 13 milyar 430 milyon TL fazla verdi. Böylece 11 aylık bütçe açığı 132,1 milyar liraya geriledi. Bütçe geçen yılın Kasım ayında 7 milyar 776 milyon TL fazla vermişti.

Faiz dışı fazla Kasım’da 22 milyar 922 milyon TL oldu. Geçen yıl Kasım’da 15 milyar 239 milyon TL faiz dışı fazla verilmişti.

Kasım’da bütçe giderleri 96 milyar 316 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçtiğimız yıl Kasım ayında giderler 75 milyar 513 milyon TL’ydi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe harcamalarının dağılımı konusunda şu grafiği paylaştı:

Vergi gelirleri yüzde 35.3 arttı

Kasım ayında vergi tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,3 oranında artarak 99 milyar 248 milyon TL’ye çıktı. Vergi gelirleri içinde Kasım’da en büyük payı yüzde 25.1 ile Kurumlar Vergisi aldı. Onu yüzde 21.3 ile Özel Tüketim Vergisi izledi.