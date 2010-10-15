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Politika

BÜTÇE TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULDU TBMM (A.A)

15 Ekim 2010 21:04

-BÜTÇE TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULDU TBMM (A.A) - 15.10.2010 - 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu. 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarına göre, bütçe giderleri 312,5 milyar TL, bütçe gelirleri 279 TL, vergi gelirleri 232,2 milyar TL, bütçe açığının da 33,5 milyar TL olması öngörülüyor. Faiz hariç giderlerin 265 milyar TL, faiz dışı fazlanın ise 14 milyar TL olması tahmin ediliyor. 2010 yıl sonu gerçekleşme tahminleriyle kıyaslandığında; bütçe giderleri yüzde 5,2, faiz hariç giderler yüzde 7,1, bütçe gelirleri yüzde 10,4, vergi gelirleri yüzde 10,5 oranında artış gösterirken; faiz giderleri ise yüzde 4 oranında azalış gösteriyor. 2011 bütçesinde devlet memurları aylıklarına Ocak ayında yüzde 4, Temmuz ayında yüzde 4 zam yapılması ve denge tazminatının da 80 lira artırılması öngörülüyor; buna göre, en düşük memur maaşının bin 532 lira, ortalama memur maaşının da bin 793 lira olması bekleniyor. Meclisin yaklaşık iki ay sürecek bütçe maratonu, Aralık ayında Genel Kuruldaki görüşmelerin ardından tamamlanacak.

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