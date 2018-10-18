Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçe tasarısı Meclis'e sunuldu. Tasarı, 23 Ekim'de Plan, Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesini içeren tasarı için takvim de belli oldu. Tasarının görüşmeleri, 23 Ekim'de Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak. İlk gün sunum yapılacak. Üyelerin değerlendirme yapması için verilecek 2 gün aranın ardından görüşmeler yapılacak. Aralık ayı itibariyle de bütçenin Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.

2019 yılı bütçesinin büyüklüğü 960 milyar 976 milyon lira olarak hesaplandı. beklenen bütçe açığı hedefi ise 80 milyar 616 milyon lira.

Bütçeden en yüksek payı 114 milyar lira ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) alıyor. MEB'i 103 milyar lira ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 48 milyar lira ile Sağlık Bakanlığıtakip ediyor. Milli Savunma Bakanlığı ise 46,5 milyar lira pay alacak.