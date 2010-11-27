-BÜTÇE TASARISI KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ TBMM (A.A) - 27.11.2010 - 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Tasarının maddeleri üzerinde konuşan CHP Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, kamuda çalışan personele tahsis edilen araçlarla ilgili eleştiride bulundu. Makam aracı tahsisinde objektif bir kriterin bulunmadığını ve sistem birliği olmadığını ifade eden Aslanoğlu, ''Her bakan istediği gibi davranıyor'' dedi. CHP İstanbul milletvekili Mustafa Özyürek ise kiralama usulüyle çok sayıda aracın makam aracı olarak kullanıldığını ifade ederek, ''Sıradan sekreterin bile makam aracı var. Bu da israfa ve toplumda tepkiye neden oluyor'' diye konuştu. Görüşmeler sırasında CHP ve MHP'li milletvekillerinin memur maaşlarına yapılacak zammın artırılması için verdikleri önergeler reddedildi. Önergeler üzerindeki konuşmalara yanıt veren Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon ve bütçe imkanlarını dikkate alarak zam oranlarını belirlediklerini, oranların enflasyonun altında olmadığını belirtti. Şimşek, ''Bazı AB ülkelerinde bırakın maaş artırmayı, memur ve emekli maaşları düşürülecek. Türkiye, bu ülkelerden çok daha iyi durumda. Biz en azından enflasyon ya da enflasyonun üzerinde zam yapıyoruz'' diye konuştu. -ÖNERGELER- Görüşmeler sırasında AK Parti'li milletvekillerince verilen iki önerge kabul edildi. Buna göre, Sağlık Bakanlığına ait tüm ambulanslara kasko sigortası yapılacak. Sigorta bedeli Bakanlık bütçesinden karşılanacak. İl Özel idareleri ve belediyeler çok taraflı yatırım ve kalkınma bankalarından borçlanırken borç limitlerine tabi olmayacak. Bütçe tasarısının maddeleri ve tümü oylanarak kabul edildi. Maliye Bakanı Şimşek, komisyon üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti. Böylece, 2011 yılı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonunda üç hafta süren görüşmeleri tamamlandı. Bütçe tasarısının Aralık ayı ortalarına doğru TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor.