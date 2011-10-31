-Bütçe tasarısı komisyonda görüşüldü TBMM (A.A) - 31.10.2011 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerinde yapılan görüşmeler tamamlandı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Salih Koca, Türkiye'nin IMF'ye borcunun, 25,6 milyar dolardan 5 milyar doların altına indiğini, enflasyonun yüzde 68'lerden yüzde 5'lere gerilediğini, ihracat rakamları ile kişi başına milli gelir ve kamu yatırımlarının arttığını söyledi. Koca, eğitime ayrılan kaynağın 6,5 milyar liradan 34 milyara, sağlığa ayrılan kaynağın 2,9 milyar liradan 14 milyar liraya ulaştığını dile getirdi. Salih Koca, bütçenin, mali disiplini güçlendiren, toplumsal refahı gözeten, yatırımlara kaynak ayıran, IMF'ye bağlı olmadan hazırlanan, Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizinden dünyanın 16. büyük ekonomisine taşıyan bütçe olduğunu belirtti. AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber de Hükümetin yaptığı çalışmalar nedeniyle en ufak bir teşekkür, vefa görmediğini ifade ederek, ''Vefa, İstanbul'da semt adı değilse, bunun da unutulmaması gerekiyordu'' dedi. ''Krize yönelik önlem alınmasaydı bugün, 2001'den daha feci olurduk. Bunda IMF ile bağlarımızı kesmemizin rolü var'' diyen Berber, bütçenin, çok gerçekçi ve ihtiyatlı olduğunu ifade etti. CHP Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt, sistemin çökmek üzere olduğunu ileri sürerek, ''Ekonomiyi yönetemiyorsunuz''dedi. Kurt, bütçede insanın, kadının olmadığını savunarak, ''lojman ve taşıt bolluğunun'' da devam ettiğini, harcamalar yapılırken savurgan bir mantık izlendiğini iddia etti. CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, ''hem Bakan'ın hem de metinlerin, hayal dünyasını gerçek gibi anlattığını, büyüyen, gelişen, refahı artan, hiçbir sorunu olmayan ülke çizildiğini'' söyledi. AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, bölgelerarası gelişmişlik farkının giderilmesi için ciddi yatırımlar yapıldığını belirtti. Arslan, daha önce ayrılan ödenekle şantiye bile açılamazken, şimdi Bakanlıkların yatırımlar konusunda çok başarılı performans sergilediğini savundu. AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, IMF'ye bağlı olmadan hazırlanan bir bütçenin görüşmelerinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Bardağın dolu tarafına da bakılmasını isteyen Koçer, krizlerde siyasi iradenin ortaya konulmasının ve istikrarın korunmasının önemli olduğunu, AK Parti iktidarının bunları başardığını anlattı. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türel, bütçede, istikrarlı büyüme ile istihdamı artırmak, mali disiplini sürdürmek, cari açığı azaltmak ve makro ekonomik istikrarı güçlendirmenin hedeflendiğini, ancak tasarının, bu hedeflere ulaştıracak perspektifte olmadığını söyledi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu, ekonomik krizde başta bankalar olmak üzere çok sayıda kurumun stres testinden başarıyla çıktığını belirtti. Baştopçu, bütün sorunların çözüldüğünün söylenemeyeceğini ancak sorunları çözüme kavuşturma için azami gayret sarf edildiğini vurguladı. Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Tasarı üzerinde 21 üye söz aldı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milletvekillerinin tasarıya ilişkin sorularını yanıtlıyor.