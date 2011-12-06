-Bütçe takvimi belli oldu TBMM (A.A) - 06.12.2011 - TBMM Genel Kurulunda, 2012 yılı merkezi yılı bütçesinin görüşmelerine 8 Aralık Çarşamba günü başlanacak. 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2010 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın, TBMM Genel Kurulundaki görüşme takvimine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. Buna göre, bütçe görüşmeleri 8 Aralık Perşembe günü saat 14.00'de başlayacak ve bitimine kadar devam edecek. Genel Kurul, tatil günleri dahil her gün saat 11.00'de toplanacak ve günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürecek. Görüşmeler 14 günde tamamlanacak. 8 Aralık günü, bütçenin tümü üzerinde gruplar ve hükümet adına 1'er saat (Hükümetin sunuş konuşması hariç) konuşulacak. 1'er saatlik süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilecek. Kişisel konuşmalar 10'ar dakika olacak. Kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki görüşmeler 12 turda tamamlanacak, turların bitiminden sonra bütçe ve kesin hesap kanunu tasarılarının maddeleri oylanacak. Gruplar ve hükümet adına yapılacak konuşmalar 1,4,5,6,7,8 ve 11. turlarda 50'şer, diğer turlarda 40'ar dakika; kişisel konuşmalar 5'er dakika olacak. Her tur için soru-cevap işlemi 20 dakikayla sınırlandırılacak. Bütçenin son günü olan 21 Aralık Çarşamba günü görüşmelere saat 14.00'de başlanacak ve bitimine kadar çalışılacak. Son gün gruplar ve hükümete 1'er saat süre verilecek. Kişisel konuşmalar da 10'ar dakika olacak. -''Merkezi otoriteye bağlı milletvekili istiyoruz''- CHP Samsun Milletvekili Haluk Koç, önerinin aleyhinde yaptığı konuşmada, önceden Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerinde konuşanlara uzun süre verilirken, şimdi 50 dakika ile sınırlandırılmasını eleştirdi. ''Özeleştiri yapmadan siyaset olmaz'' diyen Koç, Meclisin açıldığı 1 Ekim'den bugüne kadar, uluslararası anlaşmalar dışında kabul edilen sporda şiddet yasasının da iade edildiğini söyledi. Koç, ''Şimdi en ciddi kanun tasarısı olan bütçe tasarısı önümüze gelecek, onda da zaman kısıtlaması var. Hepimiz havanda su dövüyoruz. Herkes eteğindeki taşları dökmek için kürsüyü kullanıyor. Burada siyasi tartışmaların yapılması için gerekli olan zamanın verilmesi gerekiyor'' dedi. ''Herkes, partisi ile aynı düşüncede olmak zorunda değil, partinin dışında başka bir görüş yok'' diyen Koç, sorunun, Siyasi Partiler Kanunu ve partilerin birbirine benzeyen içtüzüklerinden kaynaklandığını anlattı. Haluk Koç, ''Sorgulayan, tartışan milletvekili istemiyoruz, merkezi otoriteye bağlı milletvekili istiyoruz. Birbirimizi kandırıyoruz, demokrasicilik oynamaya devam ediyoruz. Bugünkü sistem içerisinde asıl görevimizi yapamıyoruz'' diye konuştu. -TRT hakkındaki araştırma önergesi- CHP, TRT ilgili iddiaların araştırılması için verilen araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisini Genel Kurul gündemine getirdi. Önerinin lehinde konuşan CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, AK Parti'nin yeni medya düzenini kurduğunu ve merkezine de TRT'yi oturttuğunu iddia etti. TRT'nin tek yönlü yayın yapması için, İbrahim Şahin'in Genel Müdür yapıldığını savunan Çıray, TRT'nin AK Parti yandaşlarına maddi çıkar sağladığını, sporculuğuna bir şey denilmeyecek olan AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'e bir yıl için, yorum yapması karşılığında 728 bin lira ödendiğini ileri sürdü. ''TRT bugün, Atatürk'e sonsuz bir nefret ve düşmanlık duygusu olan kişilerin ideolojik aygıtına dönüşmüştür'' diyen Çıray, TRT'nin yeni Anayasa çalışmalarında lağvedilmesi gerektiğini öne sürdü. AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, önerinin aleyhinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 9 yılda demokratikleşme alanında atılımlar yaptığını, basında çok sesliliğin getirildiğini söyledi. CHP'nin önerisinin Meclis çalışmalarını aksatmaya yönelik olduğunu belirten Tunç, TRT'nin yıpratılmasını doğru bulmadığını ifade etti. Tunç, bütün vatandaşların özgür haber alma ve düşüncelerini özgürce yansıtabilme hakkına sahip olduğunu kaydetti. CHP'ye satışma olduğu gerekçesiyle söz isteyen CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, TRT'nin kimsenin babasının çiftliği olmadığını belirtti. ''Biz hakkımızı istiyoruz, elektrik faturasıyla TRT'ye para ödüyoruz'' diyen İnce, amaçlarının Meclis çalışmalarını engellemek olmadığını, bu konuların araştırılmasını istediklerini kaydetti. İnce, Meclis TV'nin, saat 19.00'dan sonra yayın yapmayarak muhalefetin sesini kestiğini öne sürerek, ''TRT, iktidarın borazanıdır, vuvuzelasıdır'' dedi. -''Meclis TV yayını özel kanallara ihale edilsin''- CHP'nin önerisi lehinde konuşan MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, TRT'nin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların bütün toplantılarını verdiğini, ancak muhalefetin sesini kıstığını iddia etti. ''Muhalefetsiz demokrasi anlayışı olur mu, muhalefet sesini nereden duyuracak?'' diye soran Günal, AK Parti'nin, grup toplantılarının yayınlanmasına dahi tahammül edemediğini savundu. Günal, ''Aylık döküm istiyorum. TRT Genel Müdürü bültenlerinizde, MHP'ye ayda kaç dakika yer verdiniz, AK Parti'ye kaç dakika yer verdiniz? MHP yetkililerini kaç programa çağırdınız?'' diye sordu. ''Daha önce AK RT olan TRT, artık kara RT haline geldi'' ifadesini kullanan Günal, Meclis TV'nin TRT'ye mahkum edilmemesini, Meclis TV yayınının özel kanallara ihale edilmesini istedi. Görüşmelerin ardından CHP'nin önerisi reddedildi.