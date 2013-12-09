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Politika

MHP’den sonra AKP'de 'Kürdistan' ifadesinin çıkarılmasını talep ediyor

TBMM’de yarın başlayacak bütçe görüşmeleri öncesinde kriz yaşanıyor

09 Aralık 2013 16:06

Hülya Karabağlı/ ANKARA

AKP, BDP'nin 2014 bütçesine ilişkin yazdığı muhalefet şerhindeki "Türkiye Kürdistanı'" ifadesinin metinden çıkartılmasını TBMM Başkanlığı’ndan talep edecek. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te konuya ilişkin gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Konuyu, TBMM Genel Kurulu'nda usul tartışmasıyla gündeme getireceklerini belirten Elitaş, Anayasa  aykırılık iddiasını gündeme taşıdı.

 

Bütçe öncesinde MHP- Kürdistan krizi sürüyor

 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek,  genel kurulda yarın başlayacak bütçe görüşmeleri öncesinde CHP gurup başkanvekilleriyle biraraya geldi. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, "Randevu talep ettik. Bütçenin sağlıklı geçmesi için önlemler alınmasını istiyoruz” dedi.  

TBMM’de yarın başlayacak bütçe görüşmeleri öncesinde tam anlamıyla kriz yaşanıyor. Bütçe tasarısında BDP’nin  muhalefet şerhinde ‘Kürdistan’ ifadelerinin çıkarılıp çıkarılmayacağı  tartışması büyüyor. AKP’nin, MHP’nin itirazına destek verdiği ve yarın Genel Kurulda hem bu konuda hem de  CHP’nin bin 800 adet önergesi için usul tartışması açacağı belirtiliyor. CHP kulisinde ise Çiçek’le  randevu var. CHP Grup Başkanvekilleri Akif Hamzaçebi ve Engin Altay, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le  bu tartışmalar altında  biraraya geliyor. Hamzaçebi T24’e, “Biz CHP olarak bütçenin sağlıklı bir ortamda  sürdürülmesini istiyoruz. Bu nedenle, başkandan gerekli  önlemlerin alınmasını  isteyeceğiz”  dedi.

 MHP, AKP kanadından ‘usul tartışması açılacak’ sözü ile rahatladı.

BDP, bütçe tasarısından bu ifadelerin  çıkarılmasına ‘kıyameti   koparırız’ diyor.

 

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