-BÜTÇE MARATONUNDA SON HAFTA TBMM (A.A) - 19.12.2010 - TBMM Genel Kurulunda, 2011 yılı bütçesinin görüşmeleri bu hafta tamamlanacak. Görüşmeler, her gün saat 11.00'de başlayacak, Genel Kurul sadece 26 Aralık günü saat 13.00'de toplanacak. 13.00-14.00 saatleri arasında ara verilecek görüşmelere, günlük programın tamamlanmasına kadar devam edilecek. Kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki görüşmeler 4 turda tamamlanacak. Turların bitiminden sonra Bütçe Tasarısının maddeleri oylanacak. Görüşmelerde, gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmalar 40'ar dakika; kişisel konuşmalar 5'er dakika olacak. Kişisel konuşmalarda her turda biri lehte, biri aleyhte olmak üzere iki üyeye söz verilecek. Her tur için soru-cevap işlemi 20 dakika ile sınırlandırılacak. Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve Hükümete birer saat, kişisel konuşmacılara 10'ar dakika süre verilecek. TBMM Genel Kurulunu, görüşmelerin son günü TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin yönetecek. -GÖRÜŞME TAKVİMİ- -20 Aralık Pazartesi: -11. Tur: Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı. -12. Tur: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, MPM, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Patent Enstitüsü, TSE, Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü. -21 Aralık Salı: -13. Tur: Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ÖSYM ve 94 üniversitenin bütçesi. -22 Aralık Çarşamba: 14. Tur: Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi, Kamu İhale Kurumu, Gelir Bütçesi, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının 8. Maddesine kadar oylanması. -23 Aralık Perşembe: 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının 16. maddesine kadar oylanması. -24 Aralık Cuma: 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının 24. maddesine kadar oylanması. -25 Aralık Cumartesi: 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının Oylanmamış Maddelerinin Oylanması. -26 Aralık 2010 Pazar: Bütçenin tümü üzerinde son konuşmalar. 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı açık oya sunulacak. -KOMİSYONLAR- Sporda Şiddet Komisyonu, bu hafta da her gün toplanarak ilgilileri dinleyecek. Komisyon, 20 Aralık Pazartesi günü Halter Federasyonu Başkanı Hasan Akkuş, Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Judo Federasyonu Başkanı Fatih Uysal'ı; 21 Aralık Salı günü ise eski milli futbolcular Rıdvan Dilmen, Hasan Şaş ve Sergen Yalçın'ın bilgilerine başvuracak. UEFA Asbaşkanı Şenez Erzik 22 Aralık Çarşamba günü, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğretim üyeleri 23 Aralık Perşembe günü, Spor Hukuku Enstitü Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ise 24 Aralık Cuma günü dinlenecek. Komisyon, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraflar gruplarını da perşembe ve cuma günleri dinleyecek.