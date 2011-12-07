-Bütçe maratonu yarın başlıyor TBMM (A.A) - 07.12.2011 - 2012 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı'nın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi sırasında Meclis'e ziyaretçi alınmayacak. TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri yarın başlayacak ve 21 Aralık Çarşamba günü sona erecek. Genel Kurulun daha sağlıklı çalışabilmesi için 8-21 Aralık tarihleri arasında Meclis'e ziyaretçi alınmayacak. -Ak Parti'den milletvekillerine bütçe uyarısı- Öte yandan, Ak Parti Grubu da milletvekillerine bütçe görüşmeleri hakkında uyarıda bulundu. Ak Parti grubundan milletvekillerine gönderilen notta bütçe görüşmelerinin 8-21 Aralık tarihleri arasında kesintisiz yapılacağının altı çizilerek, milletvekillerinden ''programlarını'' bütçe görüşmelerine göre yapmaları istendi.