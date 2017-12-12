Bütçe maratonu sönük başladı; Kılıçdaroğlu “Zalimin elinde emir kulluğu yapanlar en çok döneklerdir” sözleriyle kimi kastetti

TBMM Genel Kurulu’nda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 12 günlük görüşme maratonu sönük başladı. Başbakan Binali Yıldırım, Genel Kurul Salonuna ilk giren genel başkan oldu. Daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Genel Kurul’a giren isimler oldu. Liderler düzeyinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin söz almadığı ilk gün mesaisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde bir saatlik konuşmasını yaptı. AKP kanadında bir iki çıkışın aksine tartışmayı alevlendirecek bir konuşma yaşanmadı.



Kılıçdaroğlu Man adası belgelerinden, Reza Zarrab davasına, bütçede yer almayan üçüncü havalimanı, Osman Gazi Köprüsü, nükleer santral ve şehir hastanelerine kadar her konuyu gündeme getirdi. “Değerli arkadaşlarım, Allah kimseyi zalimin elinde emir kulu yapmasın. Zalimin elinde emir kulluğu yapanlar en çok döneklerdir, bunu da kimse unutmasın” sözü kulislerde imalı yorumlara neden oldu. Kılıçdaroğlu’nun bu lafı, katıldığı bir televizyon programında kendisine, “Senin aklın gibi ipin de çürüktür. Kılıçdaroğlu, sana açık açık söylüyorum, sen bittin” diyen İçişleri Bakanı için söylediği iddiaları dikkat çekti. İçişleri Bakanı, Kılıçdaroğlu’nun bu konuşmasını genel kurul salonunda dinledi.



Kılıçdaroğlu niye Paradise belgelerinden söz etmiyor



CHP Genel Başkanın bütçe konuşmasında kısa bir süre önce Türkiye’de önemli gündem maddesi olan Paradise Papers (Cennet Belgeleri)’ne yer vermemesi kulisin gündemi oldu. CHP liderinin bu belgelerde iki oğlunun adı geçen Başbakan Binali Yıldırım’a dokunmak istemediği öne sürüldü. Hatırlanacağı üzere, ortaya çıkan milyonlarca yeni belge, dünyanın en güçlü ve zenginlerinin vergi cennetlerindeki yatırımlarına ilişkin sırları açığa çıkarmış, Başbakan Binali Yıldırım'ın 2 oğlunun da adı geçmişti. Muhalefetin araştırma önergeleri de iktidar oylarıyla reddedilmişti.



Bütçe molasında CHP ve MHP genel başkanları kuliste oturdu, milletvekilleriyle sohbet edip çay içti. AKP kanadında Çankırı Milletvekilinin kendi çiftliğinden süt ikramı yapıldı.