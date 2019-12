-BÜTÇE MARATONU BAŞLIYOR TBMM (A.A) - 12.12.2010 - 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri başlıyor. Yarın başlayacak görüşmeler 26 Aralık Pazar günü sona erecek. Görüşmeler, resmi tatil günleri dahil, her gün saat 11.00'de başlayacak. 13.00-14.00 saatleri arasında ara verilecek görüşmelere, günlük programın tamamlanmasına kadar devam edilecek. 13 gün sürecek bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerin ilk ve son gününde Genel Kurul saat 13.00'de toplanacak. Bütçe görüşmelerine, 18 Aralık Cumartesi günü yapılacak CHP'nin olağanüstü kurultayı nedeniyle bir gün ara verilecek. Bütçenin tümü üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmalar, Hükümetin sunuş konuşması hariç, birer saat ile sınırlandırılacak. Bu süre, birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilecek. Kişisel konuşma süresi ise 10'ar dakika olacak. Kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki görüşmeler 14 turda tamamlanacak. Turların bitiminden sonra Bütçe Tasarısının maddeleri oylanacak. Görüşmelerde, gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmalar 1, 2, 6 ve 9. turlarda 50'şer; diğer turlarda 40'ar dakika; kişisel konuşmalar 5'er dakika olacak. Kişisel konuşmalarda her turda biri lehte, biri aleyhte olmak üzere iki üyeye söz verilecek. Her tur için soru-cevap işlemi 20 dakika ile sınırlandırılacak. Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve Hükümete birer saat, kişisel konuşmacılara 10'ar dakika süre verilecek. TBMM Genel Kurulunu, görüşmelerin ilk ve son günü TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin yönetecek. -KOMİSYONLAR- Sporda şiddet komisyonu, 13-14-15-16-17 Aralık günleri toplanarak Ankara ve Dumlupınar Üniversiteleri, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Kulüpler Birliği Başkanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı ve Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanlığından ilgilileri dinleyecek. TBMM Genel Sekreterliğinin TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Belgesini almaya hak kazanması dolayısıyla, 13 Aralık günü TBMM Tören Salonunda tören düzenlenecek.