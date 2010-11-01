-BÜTÇE MARATONU BAŞLADI TBMM (A.A) - 01.11.2010 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmeler başladı. Bütçe, 15 Ekimde TBMM Başkanlığına verilmiş; Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de tasarının tümünü 26 Ekim Salı günü komisyona sunmuştu. Hükümeti Maliye Bakanı Şimşek'in temsil ettiği görüşmelerde, bütçenin tümü üzerinde ilk sözü MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan aldı. 2011 bütçesi üzerindeki görüşmeler, Kurban Bayramı için verilecek bir haftalık arayla birlikte 26 gün sürecek. Bütçe, Aralık ayında da TBMM Genel Kurulunda ele alınacak.