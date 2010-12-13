-BÜTÇE MARATONU BAŞLADI ANKARA (A.A) - 13.12.2010 - TBMM Genel Kurulunda, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerinde ilk gün görüşmelerine başlandı. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in yönettiği birleşimde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütçeyi sunuş konuşması yapıyor. Bakan Şimşek'in sunuşunun ardından AK Parti adına Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile Ankara Milletvekili Bülent Gedikli; BDP adına Grup Başkanvekili Ayla Akat Ata ile Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan konuşacak. Görüşmelerde daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti grupları adına kürsüye gelecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da hükümet adına eleştirileri yanıtlayacak. Bütçenin tümü üzerinde AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber lehte, DSP İstanbul Milletvekili Hasan Macit ise aleyhte söz alarak kişisel görüşlerini açıklayacaklar.