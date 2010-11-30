-BÜTÇE MARATONU 13 ARALIK'TA BAŞLIYOR TBMM (A.A) - 30.11.2010 - TBMM Genel Kurulunda, 2011 yılı bütçe tasarısının görüşmeleri 13 Aralık Pazartesi günü başlayacak. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler 13 Aralık pazartesi günü yapılacak. Bütçenin tümü üzerinde muhalefet grupları adına parti liderlerinin, AK Parti Grubu adına ise görevlendirilen milletvekilinin konuşması, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Hükümet adına eleştirileri yanıtlaması bekleniyor. Görüşmeler 13 gün aralıksız sürecek. Genel Kurul, bu sürede cumartesi ve pazar günleri de çalışacak. Bütçenin tümü üzerindeki son konuşmalar ise 25 Aralık Cumartesi günü yapılacak ve tasarı açık oya sunulacak. Öngörülen görüşme programı şöyle: 14 Aralık Salı: -1. TUR: Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, RTÜK, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü. -2. TUR: Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, AB Genel Sekreterliği. 15 Aralık Çarşamba: -3. TUR: MİT, MGK Genel Sekreterliği, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, DPT Müsteşarlığı, TÜİK Başkanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı. -4. TUR: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlülüğü. 16 Aralık Perşembe: -5. TUR: Gümrük Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. -6. TUR: Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Denizcilik Müsteşarlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı. 17 Aralık Cuma: -7. TUR: Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü. -8. TUR: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü. 18 Aralık Cumartesi: -9. TUR: Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM, YÖK ve üniversiteler. 19 Aralık Pazar: -10. TUR: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi. -11. TUR: Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Yargıtay, Danıştay. 20 Aralık Pazartesi: -12. TUR: Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı. -13. TUR: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Milli Prodüktivite Merkezi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Enstitüsü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. 21 Aralık Salı: -14. TUR: Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bütçeleri, ardından tasarının ilk 5 maddesi görüşülerek oylanacak. 22-23-24 Aralık günleri ise tasarının maddeleri görüşülecek ve oya sunulacak. Bütçe görüşmeleri, 25 Aralık günü, tümü üzerinde yapılacak son konuşmalarla sona erecek. Bütçenin Genel Kuruldaki görüşmeleri sırasında, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunulamayacak. Milletvekilleri, Genel Kurulda kamu idare bütçeleri hakkında düşüncelerini, her bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklayacak; bölümler ve değişiklik önergeleri, ayrıca görüşme yapılmaksızın okunacak ve oylanacak.