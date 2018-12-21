Bütçe krizi yaşayan İtalya, F-35 alımını gözden geçirecek!

Avrupa Birliği ile bütçe krizi yaşayan İtalya F-35 savaş uçaklarının alımını tekrar gözden geçireceğini duyurdu.

Euronews'in haberine göre, Hükümet ortaklarından sol görüşlü 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri ve Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, F-35 savaş uçaklarının ülke için bir öncelik olmadığını ve hükümetin programı 2019'da gözden geçireceğini açıkladı.

Savunma alanındaki harcamaların kısıtlanmasını isteyen Di Maio, F-35 programının hafifletilmesinin bütçeye fayda sağlayacağını vurguladı.

Geçtiğimiz haziran ayında, İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta, F-35 jetlerinin alımının iptal edilmediğini ancak alım tarihinin uzatılabileceğini açıklamıştı.

Avrupa’daki tek F-35 nihai montaj hattı İtalya’da yer alıyor. İtalyan firması Leonardo, F-35 üretiminde ortak ve Askeri Dış Alım (Foreign Military Sales) ülkeleri için kanat üretiyor.

ABD’nin resmi programına göre İtalya’nın en son beyan ettiği alım niyeti 90 adet F-35 idi.

İtalya dışında Türkiye, İsrail, Norveç, Japonya, Hollanda, Birleşik Krallık ve Avusturalya F-35 tedarik ediyor.