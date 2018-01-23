Bütçe krizi aşıldı: ABD kepenk kaldırıyor

ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçi ve Demokrat partili senatörlerin geçici bir bütçe üzerinde uzlaşmaya varmasıyla, üç gündür kısmen "kapalı" olan federal hükümetin yeniden işlemesinin önü açıldı. Tarafların bütçe üzerinde anlaşamaması nedeniyle 20 Ocak Cuma gece yarısından itibaren kısmen "kepenk indiren" federal hükümete, 8 Şubat'a kadar harcama yetkisi sağlayacak geçici bütçe tasarısı, Senato'dan 18'e karşı 81 oyla geçti.

Federal hükümetin, yeniden tam olarak faaliyete geçmesi için Temsilciler Meclisi'nin de tasarıyı onaylaması gerekiyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan yaptığı açıklamada, federal hükümete 8 Şubat'a kadar harcama yetkisi sağlayacak yeni bütçe tasarısının Senato'dan geçmesi halinde, Temsilciler Meclisi'nde de onaylanacağını bildirmişti. Bu nedenle, geçici bütçe tasarısının Temsilciler Meclisi'nde kısa süre içinde yapılması beklenen oylamadan geçmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

DACA güvencesi uzlaşma sağladı

Geçici bütçe konusunda Senato'daki Cumhuriyetçiler ile Demokratların uzlaşmaya varmasında, Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın ülkeye çocuk yaşta kaçak getirilen 800 bin civarında genç göçmeni koruyan DACA isimli program için Demokratlara güvence vermesi belirleyici oldu. Demokratlar, bütçe tasarısına destek vermek için hayatının büyük bölümünü ABD'de geçiren DACA göçmenleri için bir an önce çözüm getirilmesi şartını koşmuştu. Senato'da varılan uzlaşma ayrıca çocuk sağlığı konusunda CHIP adlı programın da gelecek yıllarda devam ettirilmesini öngörüyor.

Trump memnun

ABD Başkanı Trump da federal hükümet için geçici bütçeye onay çıkmasını memnuniyetle karşıladı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders tarafından basına okunan açıklamada Trump "Hükümetin bütçesi sağlandığında, yönetimim çok haksız yasadışı göç sorununu çözmek için çaba sarf edecek" ifadesini kullandı ve "Göç konusunda uzun vadeli bir anlaşmayı ancak ve ancak ülkemiz için iyi olduğu takdirde yapacağız" dedi.

850 bin kamu çalışanını etkiledi

Bütçede para kalmaması nedeniyle hükümetin kapanması kamu hizmetlerine sadece zorunlu durumlarda devam edileceği anlamına geliyordu. Hükümetin kepenk indirmesi nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı kaldı. Bunlar arasında federal hükümete bağlı müze gibi kuruluşlar da bulunuyordu.

Bu durumdan Beyaz Saray, bakanlıklar ve federal dairelerde çalışan 850 bin kadar kamu görevlisi etkilendi. Güvenlik alanında çalışan polislerin ve askerlerin ise görevlerine devam ettiği bildiriliyor.

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AFP/rtr/dpa,AÜ/ÖA