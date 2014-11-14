Bütçe Komisyonu'nda 'sen adam mısın?' tartışması

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, AKP Arkara Milletvekili Fatih Şahin'e 'Sen papağan mısın', Şahin de Sarı'ya 'Sen adam mısın' diye seslenince komisyon bir anda karıştı. Sarı, AKP sıralarına yönelince araya diğer milletvekilleri girdi.

Komisyonda, CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ise, yüzünü kömür karasına boyayıp, boynuna da madenci bareti takarak geldi. Milletvekili Çam, duvara da hayatını kaybeden madencilerin isimlerinin yazılı olduğu döviz astı.



DHA'nın haberine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesi görüşmelerinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine geçildi. Komisyonda, salona girmeden önce başına baret takan ve yüzünü boyayan CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, duvara da Soma'da ölen ve Ermenek'te mahsur kalan işçilerin listesini astı. Bu duruma AKP'li bazı milletvekilleri tepki gösterdi.

Ardından da AKP'li milletvekilleri, önceki komisyonda Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'a yönelik, 'Bakan kıvırıyor. Bedelli yok demeye dili varmıyor. Topu başbakana attı. Bu şartlarla başbakan karar verecek diyor' tweeti atan CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı'yı eleştirdiler.



Bu tweet nedeniyle Ak Partili milletvekilleri ile CHP'li milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Bu sırada CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, kendisine sataşan AKP Ankara Milletvekili Fatih Şahin'e 'Sen papağan mısın' diye seslendi. Buna sinirlenen Şahin ise Sarı'ya 'Sen adam mısın' dedi. CHP'li Sarı da, 'Sen adam mısın' diye karşılık verip, AKP sıralarına doğru yürümeye başladı. Müslüm Sarı'yı CHP'li milletvekilleri tuttu. Yaşanan tartışma nedeniyle görüşmeye 5 dakika ara verildi.