Bütçe ilk yedi ayda 45 milyar lira açık verdi

İstanbul, 13 Ağustos (DHA) – Merkezi yönetim bütçesi ilk yedi ayda 45 milyar lira açık verdi. Bütçe açığı Temmuz’da 1.1 milyar lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz ayı bütçe gerçekleşme verilerine göre;

“Merkezi yönetim bütçesi temmuzda 1.1 milyar lira fazla verdi.

“Merkezi yönetim bütçesi Ocak-Temmuz döneminde ise 45 milyar lira açık verdi.

“2017 Ocak-Temmuz döneminde 24.3 milyar lira açık veren bütçe, 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde 45 milyar lira açık verdi.

“2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde 8.4 milyar lira faiz dışı fazla verilmiş iken 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde 3 milyar lira faiz dışı açık verildi.

“Temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.9 artışla 61.8 milyar liraya yükselirken, bütçe giderleri ise yüzde 17.8 artışla 60.7 milyar liraya yükseldi.

“Bütçe gelirleri ilk yedi ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.1 artışla 415.4 milyar liraya, bütçe giderleri yüzde 22.5 artışla 460.4 milyar liraya yükseldi.”