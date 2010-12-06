-BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNE CHP KURULTAYI ARASI TBMM (A.A) - 06.12.2010 - TBMM Genel Kurulundaki 2011 Yılı bütçe görüşmelerine, CHP kurultayı dolayısıyla 1 gün ara verilecek. 18 Aralık Cumartesi günü yapılacak CHP 15. Olağanüstü Kurultayı nedeniyle taslak programa göre o gün genel kurulda görüşülmesi gereken Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin bütçeleri başka gün ele alınacak. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in 5 yasa tasarısı için grup başkanvekilleriyle geçen hafta yaptığı toplantıda, konuyu gündeme getirerek, o günkü bütçe görüşmelerinin ertelenmesini istemişti. Grupların da mutabakata varması üzerine 18 Aralıktaki bütçe görüşmeleri yapılmayacak. Bütçe takvimi buna göre yeniden düzenlenecek.