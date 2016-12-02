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Politika

Bütçe görüşmelerinde takvim belli oldu

TBMM Genel Kurulunda, 2017 Yılı Bütçesinin görüşmelerine ilişkin takvim belirlendi

02 Aralık 2016 00:34

TBMM Genel Kurulunda, 2017 Yılı Bütçesinin görüşmelerine ilişkin takvimbelirlendi.

Genel Kurulda, bütçe takvimine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

Buna göre, 2017 Yılı Bütçe görüşmeleri, 5 Aralık Pazartesi günü saat 13.00'te başlayacak. Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için resmi tatil günleri dahil olmak üzere her gün saat 11.00'de toplanacak. Görüşmeler 16 Aralık Cuma günü tamamlanacak.

Öte yandan, AK Parti'nin, Genel Kurulun çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Buna göre, bugün eğitim alanında düzenleme içeren kanun tasarısı üzerinde görüşmeler tamamlanacak ve Türkiye ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti arasında ekonomik, ticari ve teknik işbirliği anlaşmasının onaylanmasına ilişkin tasarıya geçilecek. Programın bugün tamamlanması halinde Genel Kurul yarın toplanmayacak.

Öneriyle ayrıca, bazı tasarı ve teklifler gündemin ön sıralarına alındı.

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