Bütçe görüşmelerinde HDP ve AKP’li vekiller arasında “işgalci” tartışması

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesi üzerindeki görüşmelerde; “O ülkenin daveti olmadan askeri güç bulunduruyorsanız işgalcisiniz” dedi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, “Ülkemizi işgalci güç ilan edemezsiniz. Türkiye Cumhuriyeti işgalci değildir, düzeltin” dedi. HDP ve AKP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Suriye sorunu ile ilgili konuştu.

Koçyiğit’in, “O ülkenin daveti olmadan askeri güç bulunduruyorsanız işgalcisiniz” sözlerinden sonra AKP'liler tepki gösterdi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, “Ülkemizi işgalci güç ilan edemezsiniz” dedi. Koçyiğit, “Konuşmamı bölüyorsunuz, manipüle ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, “İşgalci ilan ediyorsanız başkasını ilan edin. Türkiye Cumhuriyeti işgalci değildir, düzeltin” diye konuştu.

Koçyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürtler ile barış masası kursaydınız, şu anda Ortadoğu’nun parlayan yıldızı olacaktınız"

“Sayın Başkan bu yaptığınız doğru değil. Elimde onlarca endeks var. Cinsiyet endeksinden basın özgürlüğü endeksine. Hepsinde Angola’dan sonra geliyorsunuz. Sizin liginiz üçüncü dünya ülkeleri bile değil. Burada gelmişsiniz meseleyi polemiğe çeviriyorsunuz. Dış politikanızı ilkeler üzerine kurulu olmayan, günü birlik hamasete dayalı, Kürt düşmanı politikalarla yürütürseniz bütün endekslerde son sıraya girersiniz. Siz Kürtler ile barış masası kursaydınız, şu anda Ortadoğu’nun parlayan yıldızı olacaktınız ama siz bunu tercih etmediniz. Bu toplumda onarılmaz yaralar açtınız.”

"Ek süre vermek benim takdirimde”

Çıkan tartışmalarda Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz’ın “Ek süre vereceğim” demesine rağmen ek süre vermemesi üzerine Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Plan ve Bütçe Komisyonu HDP Sözcüsü Garo Paylan itiraz etti. Başkan Cevdet Yılmaz, “Bu konu farklı, işgalci diyemezsiniz, süre vermek benim takdirimde” dedi. Garo Paylan ile AKP milletvekilleri ayağa kalktı. Divan önünde gerginlik çıktı. Başkan Cevdet Yılmaz, AKP’li üyelere söz vermek istedi.

Karşılıklı tartışmaların artması üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, görüşmelere ara verdi. Aranın ardından söz alan HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, şunları söyledi:

"İşgal lafı bize ait değildir; Çin yetkilisi, İran söyledi, Avrupa Komisyonu’nda söylendi"

“Sizin için yerli ve milli önemli olabilir biz de barış ve demokrasi konusunda aynı hassasiyeti taşıyoruz. İşgal lafı bize ait değildir. Çin yetkilisi, İran söyledi, Avrupa Komisyonu’nda söylendi. Dış politikada bir meşru hükümet, bir meşru devlet kabul edilirken, askeri gücü davet ederse işgal sayılmaz. Biz devletimizin hata yaptığını söylüyoruz. Afrin’e kaymakam atamak ne demek? Biz harcamaları yaparken bütçeden veriyoruz. Bizi sanki bu devletin yaptıklarına ilişkin eleştiri getirmemiz gerekir gibi tavır öne getiriyorsunuz. Hepimiz aynı şeyi düşünmek zorunda değiliz, düşünsek de doğru bir şey yapmış olmayız." (ANKA)