Bütçe görüşmelerinde HDP'li Paylan ve Bakan Karaismailoğlu arasında gerginlik

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşürüken Bakan Adil Karaismailoğlu ile HDP Milletvekili Garo Paylan arasında tartışma yaşandı.

HDP Grubu adına konuşan Garo Paylan, Giresun’daki sel felaketinde çöken yolu hatırlattı, “Sorunlara ekolojik bakışınız yok. Bir yere yol yaparken oradaki insanlara sormalısınız. Ankara’dan değil Giresun’dan karar alınsa Giresunlu köylüler “buradan 10 yılda bir sel geçer, bu şekilde yol olmaz” derdi. Ama siz ihaleleri Ankara’dan yapıyorsunuz. 5 yandaş müteahhide veriyorsunuz” dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Paylan’ın konuşması sırasında Bakan Karaismailoğlu “Doğru konuş, yalan söylüyorsun” diye müdahalede bulundu. Paylan, “Ben nasıl konuşacağımı biliyorum. Nasıl konuşacağıma karışamazsınız. Atanmış bir bakan olarak yalan diyemezsiniz. Haddinizi bilin” diye seslendi.

Bakan Karaismailoğlu’nun müdahalesine AKP'li milletvekilleri de katıldı. Paylan, “20 bakan geldi hiç biri senin gibi davranmadı. Böyle rezalet olur mu? Meclis hesap sorma yeri değil, hesap verme yeri” diye tepki gösterdi.

Karşılıklı tartışma devam edince komisyona ara verildi. Aranın ardından komisyon görüşmeleri devam etti.