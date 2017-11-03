Bütçe görüşmelerinde ‘füme balık' ikramı: Bürokratlar yedi, milletvekilleri seyretti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2018 yılı Türkiye bütçe maratonu sürüyor. AKP'li Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba'nın bakanlığının komisyonda yapılan dünkü görüşmesine 'füme balık' damgasını vurdu.

AKP'li Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, komisyon üyelerine, Bakanlığın 'füme balık' ikramı olduğunu ancak, komisyonda uygun olmayacağı gerekçesiyle bakanın onayını alarak servis yapılmadığını söyledi.

Bilgiç sözlerini "Ama Tarım Bakanlığının bürokratları zaten yiyordur o füme balıkları" deyince HDP'li Garo Paylan, " Balık mı yiyorlar, neyle yiyorlar" diye sordu. "Yanında ekmek gördüm, bir de domates vardı değil mi" diyen komisyon başkanına Paylan, "Yok o başka bir şeyle, şarapla iyi gider Sayın Başkan" yanıtı verdi.

Yoğun ilgiyle bütçesi kabul edilerek komisyonda 'füme balık' tutanaklara şöyle yansıdı:

BAŞKAN – Bu arada, arkadaşlar, Sayın Bakanlığımızın füme balık ikramı vardı ama ben burada pek uygun olmayacak diye, Sayın Bakanımızın da tensipleri doğrultusunda yapmadık o ikramı. Siz de kusura bakmayın arkadaşlar ama Tarım Bakanlığı'nın bürokratları zaten yiyordur o füme balıkları.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Füme balık mı yiyorlar? Neyle yiyorlar?

BAŞKAN – Yanında ekmek gördüm, bir de domates vardı değil mi? Hangi daire başkanımız hazırlamıştı onu? Siz değil mi? Tamam, yanında ekmek vardı. Füme balıktı değil mi?

GARO PAYLAN (İstanbul) – Yok o başka bir şeyle, şarapla iyi gider Sayın Başkan.

BAŞKAN – Afiyet olsun, size eve gönderelim. Üzüm de var, ben şeyden göndereyim size.

Buyurun.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Şimdi, bu balıklarla ilgili iki üç yıl önce gerçekten bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ciddi bir kampanya yürütüldü ve belli santimetre altına, biliyorsunuz, çok ciddi tedbirler uygulandı ve etkili de oldu bir süre ama şimdilik tavsadı Sayın Bakan. Şu anda o denetimler bence çok sınırlı. Gidin, hangi balıkçıya giderseniz gidin bu küçücük çinekoplar var, 10 santimetrenin altında küçücük kalkanlar var. Bu anlamda, tedbirlerin, gerçekten yeniden denetimlerin art ırılması gerektiğine inanıyorum.

Teşekkür ederim. Görevinizde başarılar diliyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Söz taleplerinin tamamı karşılanmıştır.

Sayın Bakan, müsaade ederseniz ben de bir iki bir şey söylemek istiyorum.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Fümeyle ilgili mi?

BAŞKAN – Fümeyle ilgili, evet, fümeyle ilgili

BAŞKAN – Sayın Bakanım, araya bir reklam alabilir miyim? Efendim, Isparta’nın ikramıdır, Isparta mamulleridir, afiyet olsun.