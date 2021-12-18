Bütçe görüşmelerinde Fuat Oktay'ın konuşması sırasınsa “Yalan” ve “Palavra” şarkılarını dinleten TİP milletvekili Kadıgil’e kınama cezası

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın konuşması sırasında, hoparlörden “Yalan” ve Palavra” şarkıların dinleten Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil’e kınama cezası verildi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, “Herkes bilsin, Lale Devri nasıl bittiyse sülale devri de bitecek. Hepiniz yargılanacaksınız" dedi.

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinin son gününde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, hükümetin bütçe görüşmelerinin başladığı günden bu yana, iki aylık süreçte yaptıklarını anlattığı sırada gerginlik yaşandı. TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, kablosuz bir hoparlörle “Yalan” ve “Palavra” şarkılarını dinletti. Kadıgil’in şarkı dinlettiği anları ise TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, sosyal medyada canlı olarak yayınladı. Fuat Oktay, “Tahammülsüzlüğünüzün göstergesidir bu, millete verdiğimiz hizmete tahammülsüzlüğünüzün en net göstergesidir. Bu bana değil, Hükûmetimize değil, milletimize saygısızlıktır” dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Genel Kurulun çalışma düzenini bozmayalım lütfen” dedi.

Bu sırada Kadıgil, “Sinirlenmeye devam edin Sayın Oktay, bize söz hakkı veren yok, şarkıyla türküyle anlatıyoruz” diye bağırdı. Oktay ise “Siz oynamaya devam edin” dedi.

Şentop, bu sırada, “Sizi ikaz ediyorum, yoksa disiplin cezası tatbik edeceğim” uyarısını yaptı. Tartışmanın devam etmesi üzerine, Şentop; “Kınama cezası gerektiren bir durum, oya sunacağım. Lütfen, ikaz ediyorum ikinci defa” dedi. Kadıgil ise “Beni cezalandırmak zorunda mı kalacaksınız yoksa Sayın Başkan?” dedi. Oktay konuşmasına, Kadıgil ise şarkı dinletmeye devam etti.

Şentop, kınama cezasını düzenleyen Meclis İçtüzüğü maddesini okurken; Kadıgil savunma talep etti. Ancak Şentop, Kadıgil’e kınama cezası verilmesini oya sundu. Kadıgil, tekrar savunma hakkını talep etti.

“Lale Devri nasıl bittiyse, sülale devri de bitecek. Hepiniz yargılanacaksınız”

Erkan Baş: Sülale devri de bitecek. Hepiniz yargılanacaksınız

Şentop, Oktay’ın konuşmasını yarım bırakarak, Kadıgil’in talebi üzerine TİP Başkanı Erkan Baş’a söz verdi. Baş şunları söyledi:

“Özetle söylenecek şey şu: Bu bütçede halkın serveti Saray’a doğru hortumlanıyor. Siz söylemeye korkuyor olabilirsiniz ama biz söyleyeceğiz. Yediniz, semirdiniz, şiştiniz, cukkaladınız, sonra da batırdınız. Doğal olarak yargılanacaksınız. Vatandaşı bu dondurucu soğukta ekmek kuyruklarında titretirken kasalarında balya balya para biriktirenler yargılanacak. Tıpkı sizin Reis’inizin söylediği gibi, ‘Men Dakka Dukka’ diyoruz. Herkes bilsin, lale devri nasıl bittiyse sülale devri de bitecek. Hepiniz yargılanacaksınız.”

Kadıgil'e kınama cezası verilmesi kabul edildi. Oktay, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.