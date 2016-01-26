Bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı ödeneği tartışması

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın geneli üzerindeki görüşmeler iktidar ve muhalefetin tartışmalarıyla tamamlandı. Görüşmelerde Cumhurbaşkanlığı ödeneği CHP ile AKP’liler arasında tartışma konusu oldu. Komisyonda bugün Cumhurbaşkanlığı ve TBMM bütçesi görüşülecek.

Görüşmelerin ilk gününe Cumhurbaşkanlığı'na ayrılan ödenek, Sayıştay raporları ve Cizre damgasını vurdu. CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, “Meclis 2015 yılı için Cumhurbaşkanlığı'na 397 milyon lira ödenek verdi. Maliye Bakanı, ‘bu yetmez’ deyip Cumhurbaşkanlığın ödeneğini 543 milyon liraya çıkardı. Yani 146 milyon lira daha ödenek aktardı. Cumhurbaşkanı da 471 milyon lira harcadı” dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın bütçe sunuşunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na teşekkür ettiğine dikkat çeken Çam, Maliye Bakanı’na, “Ben merak ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu bütçede ne rolü var?" diye sordu. Maliye Bakanı Ağbal, "Rahatsız mı oldunuz?" diye yanıt verince Çam, "Rahatsızlık değil de bu sizin açınızdan çok iyi bir karine değil. Hükümetin başı başbakandır" yanıtını verdi.

“At yarışlarından aktarılan para nerede?”

MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günay, Sayıştay’ın kamu idarelerine ilişkin 2014 yılı kesin hesap raporlarının içeriğinin yetersiz ve göstermelik olduğunu belirterek, kamu zararlarının ve gider kayıplarının meclise bildirilmediğini ve bu şekilde bütçenin görüşülemeyeceğini söyledi. Ödenek üstü harcamaların mutat hale geldiğini ifade eden, bu kapsamda ilgililere ceza verilip verilmediğini sordu. Hazine arazilerinin belediyelere devirleriyle ilgili usulsüzlükler olduğunu vurgulayan Günal, belediyelerin kayırıldığını ve Maliye Bakanı’nın görevini yapmadığını, bakanlığın eksik bilgi vermesi nedeniyle gelir kaybına neden olunduğunu ve ihalesiz hizmet alımları ile özel hesaplardan usulsüz yapılan harcamaların hesabının sorulması gerektiğini söyledi. Günal ayrıca, at yarışlarından sağlanan gelirlerden aktarılan paranın da nereye ve ne kadar harcandığının belli olmadığını belirtti.

Günal konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün Plan ve Bütçe Komisyonundaki gündemimiz 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ve Sayıştay tezkereleri. Fakat kesin hesap kanununu, Sayıştay’ın kuşa çevirdiği raporlarıyla görüşme şansımız yok. Neden? Çünkü Sayıştay 200 civarında adı “rapor” olan dokümanları bize gönderdi fakat raporlar gerektiği gibi sunulmadığı için bizim bütçe ve denetim hakkımız engellenmiş oluyor. Üstüne üstlük yine arada Sayıştay Kanunu’yla ilgili başka düzenlemeler de araya sıkıştırılarak denetimden kaçırılmaya çalışılan yeni şirketler söz konusu oluyor. Ama biz bu Sayıştay raporlarıyla denetimin yapılabileceğini düşünmüyoruz.”

Garo Paylan: Bütçeden ayrılan her kuruş barışa mı gidiyor iç savaşa mı?

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, bir ülkenin bütçesinin o ülkenin vicdanı olduğunu söyledi. Paylan, “Biz şimdi burada kalemleri konuşacağız. Ayırdığımız her kuruş hayra mı gidiyor şerre mi gidiyor, ülkenin barışına mı gidiyor yoksa iç savaşına doğru mu gidiyor bakmamız lazım. Biz HDP olarak Meclis’e bu ülkenin kaynaklarını geleceğine, demokrasinin kurumsallaşmasına harcamak için geldik. Ancak bu ülkenin siyaseti de parlamento da devre dışıdır. Bu parlamento bir noter hükmündedir. Siz belli kaynaklardan haber alıyorsunuz. Diyorlar ki 'hendek, barikat', gidip bakabildik mi oraya? Araştırma komisyonu kurabildik mi” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam da, “2015 yılında Meclis hükümete, 472 milyar 992 milyon liralık bir bütçe ödeneği verdi. Bir süre sonra baktık, bütçedeki ödeneklerin Meclis’ten gecen bütçeyle ilgisi ve alakası yok” dedi. Çam’ın bütçe konuşması şöyle:

“Diyanet İşleri Başkanlığı’na Meclis, 5 milyar 753 milyon liralık bir bütçe vermiş. Maliye Bakanı “bu ödenek sana fazla” demiş, 2 milyar 178 milyon lirasını kesip 3 milyar 564 milyon liraya indirmiş. Sonuçta Diyanet işleri Başkanlığı 6 milyar 37 milyon lira harcamış. Yani Maliye Bakanı’nın fazla bulduğu başlangıçtaki ödeneği göre 300 milyon lira fazla harcamış.

İkinci ve en tipik örnek Milli Eğitim bakanlığı. Meclis Milli Eğitim Bakanlığına 62 milyar liralık ödenek vermiş. Maliye Bakanı bu sana fazla demiş. 16 milyar 917 milyon lirasını kesmiş. Sana 45 milyar yeter demiş. Milli Eğitim Bakanlığı 62 milyar 218 milyon lira fiilen harcamış. Yani başlangıçtaki tutara çok yakın.

Ulaştırma Bakanlığı. Ulaştırma Bakanlığına başlangıçta 13 milyar 855 milyon lira ödenek vermiş. Bir bu kadar ödeneği de Maliye Bakanı vermiş ve Ulaştırma Bakanlığı 2015 yılında tam 26 milyar lira harcamış. Meclisin öğretmenin, imamın maaşı için verdiği ödenek, Maliye Bakanının eliyle döşediği bir hortumla havuza bağlanmış. E kolay değil, havuz büyük, orayı doldurmaya meclisin verdiği para yetmez, Maliye Bakanının da bir el atması gerekir.

Meclis, Milli Savunma Bakanlığına 22 milyar lira ödenek vermiş. Maliye bakanı “Bu sana yetmez bizde para çok al sana 10 milyar lira daha” demiş. Ama Milli Savunma Bakanlığı yılın tümünde Meclisin verdiği ödenek kadar ancak para harcayabilmiş. Niçin acaba?

Şimdi sorsak Milli Savunma Bakanlığının ödeneğini yıl içerisinde niye bu kadar artırdın diye, yine bu faşist propaganda makinesini çalıştırıp bize “terörle mücadele etmeyelim mi” diye saldıracaklar. Tamam da Milli Savunma Bakanlığının kullanmayacağı bir ödeneği niye veriyorsun?

Özet olarak Maliye Bakanı bu meclisten gecen 2015 bütçesinden geçen yıl 30 milyar 386 milyon liralık ödeneği iptal etmiş, yerine 51 milyar liralık yeni ödenek eklemiş.

Rakamlara baktığımızda Maliye Bakanı adeta bütçeyi yıl içerisinde kendisi yeniden yapmış.”