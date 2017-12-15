"Bütçe görüşmeleri sonrası siyaset yeni bir evreye girecek"

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya TBMM'de süren bütçe görüşmelerinin sonlanmasının ardından siyasetin yeni bir evreye gireceğini söyledi. Sarıkaya, HDP’nin ocakta, CHP’nin 3-4 Şubat’ta, MHP’nin 18 Mart’ta, "AK Parti’nin muhtemelen marttaki kurultayları da dikkate alındığında bütçe sonrası siyaset yeni bir evreye giriyor" dedi.

Sarıkaya'nın "Cumartesi sendromu" başlığıyla (15 Aralık 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Benzer havanın Meclis kulislerine daha önce hâkim olduğuna pek tanıklık edilmedi.

Medya koridorundan grup yönetimlerine, hatta Meclis bürokratlarına kadar hemen herkes yarına hazırlık içinde.

Sanki arenada cenk yapılacak da herkeste ona yetişmenin ve yer kapmanın telaşı var.

Hazırlığın gerekçesi de her dönem eleştirinin de övgünün de en üst perdeden yaşandığı İçişleri Bakanlığı bütçesi...

CHP Grubu, liderleri Kılıçdaroğlu’na “Sen bittin” diyen Bakan Soyluhakkında gensoru önergesi vermişti.

Gensoru süratle gündeme alınmayınca bu kez Soylu ile ilgili tutumunu İçişleri Bakanlığı bütçesinde sergileme kararı aldı.

CHP milletvekillerine de cumartesi günü Meclis’te tam kadro olmaları çağrısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşacaklar listesinde de düzenlemeye gidildi; grup başkanvekilleri ile Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın konuşma yapması kararlaştırıldı.

CHP kulisinde, bütçe görüşmesinde Soylu ile ilgili geçmiş ve bugüne ilişkin bazı iddiaların da gündeme getirileceği ileri sürülüyor.

Bunların ne olacağı konusunda herhangi bir veri mevcut değil...

Ancak görünen o ki İçişleri Bakanlığı bütçesinden çok bakan tartışılacak; süresi ve tartışması en uzun bütçe görüşmesine tanıklık edilecek.

“Anamuhalefet cephesinde bu hazırlık varken, AK Parti ne yapıyor?”derseniz, orada da bilgi toplamanın ötesinde bir çaba söz konusu değildi.

Her şeyden haberdar şekilde onlar da yarın yapılacak görüşmeleri bekliyordu.

Daha önce belirledikleri konuşmacılarında da bir değişikliğe gitmeyi düşünmüyordu.

Görünen o ki yarın Meclis’te tartışması bol bir güne tanıklık edilecek.

Beklentiler serisi

Meclis’teki beklenti sadece anamuhalefetteki yarına dönük olanı değil; iktidar cephesinde de başka beklentiler söz konusu.

Bunun başında da AK Parti’de devam eden il kongreleri sonrası yeniden yapılanmaya gidileceğine dönük yoğun kulis geliyor.

AK Parti kulisinde iddianın kaynağı araştırılmakla birlikte “Olmaz” diyene rastlamak da olası değil.

Gerekçeleri de hemen her kongre sürecinde partide doğal olarak yaşanan değişim süreci.

Geçmiş kongreler öncesi ve sonrasında da AK Parti yönetiminde ve kabinede değişime tanıklık edildi.

Bu kez de benzer sürecin yaşanması kaçınılmaz...

Ancak diğerinden farkı, normalde eylül ayında yapılması planlanan kongrenin, Mart 2019 yerel seçimi gözetilerek ilkbahara çekilecek olması.

Kurultaylar

Buna neden de “Mart 2019’daki seçim döneminin 4 ay önce başlayacak olması” ve kadroların seçim hazırlığı için yeterli zaman bulamayacağı kaygısı...

Kongrenin ilkbahara alınarak parti yönetimi ve kabinede yapılacak düzenlemeler sonrasında yeni geleceklerin hazırlığı için de fırsat tanınacağı belirtiliyor.

Belediye başkanlığına aday olacak kişilerin “kongrede yönetim kadroları dışına alınıp aday olacağı yere odaklı çalışma yapmasının sağlanacağına” vurgu yapılıyor.

HDP’nin ocakta, CHP’nin 3-4 Şubat’ta, MHP’nin 18 Mart’ta, AK Parti’nin muhtemelen marttaki kurultayları da dikkate alındığında bütçe sonrası siyaset yeni bir evreye giriyor.

Bugün yaşananların gerisinde de kabuk değişiminin başlayan sancısı yatıyor...