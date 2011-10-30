-Bütçe görüşmeleri başlıyor TBMM (A.A) - 30.10.2011 - Meclis, Anayasa ve 2012 yılı bütçesi için mesai yapacağı yeni bir haftaya giriyor. TBMM Genel Kurulunda bu hafta uluslararası anlaşmaları içeren yasa tasarıları görüşülecek. Genel Kurul; 1 Kasım Salı günü 15.00-19, 2 Kasım Çarşamba ve 3 Kasım Perşembe günleri ise 14.00-19 saatleri arasında çalışacak. Yeni anayasayı hazırlamak üzere oluşturulan TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yarın yapacağı toplantıda, çalışma usul ve esaslarını belirlemek üzere başlattığı çalışmaları sürdürecek. TBMM Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında yapılacak toplantıda; AK Parti'den Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya, CHP'den Konya Milletvekili Atilla Kart, MHP'den Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve BDP'den Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'dan oluşan alt komisyonunun bu konuda hazırladığı taslak görüşülerek karara bağlanacak. Meclisin 2012 yılı bütçesi üzerindeki çalışmaları Plan ve Bütçe Komisyonunda sürecek. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler, yarın yapılacak. Komisyonda; 1 Kasım Salı günü TBMM, Sayıştay, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, MİT, MGK Genel Sekreterliği, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 2 Kasım Çarşamba günü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, SHÇEK, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih kurumu ve RTÜK bütçeleri görüşülecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Rekabet Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın bütçeleri 3 Kasım Perşembe günü ele alınacak. Komisyon, 4 Kasım Cuma günü ise Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığının bütçelerini görüşecek. -Komisyonlar- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, 3 Kasım Perşembe günü Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonun toplantısına katılarak Bakanlık çalışmaları hakkında bilgi verecek. Komisyon, aynı günkü toplantısında bu yasama yılındaki yol haritasını belirleyecek. Dışişleri Komisyonu, Türkiye, Yunanistan ve İtalya arasında gaz nakil koridorunun geliştirilmesine ilişkin anlaşma dahil enerji alanında uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 10 tasarıyı, 2 Kasım Çarşamba günü ele alacak. KİT Komisyonu, denetimlerini bu hafta da sürdürecek. Komisyon; TCDD ve bağlı oraklıklar, Emlak Bankası, TÜBİTAK Marmara Teknopark A.Ş hesaplarını 2 Kasım Çarşamba, Türkiye Denizcilik işletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İhracat Kredi Bankası ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 2009 yılı hesaplarını ise 3 Kasım Perşembe günü inceleyecek.