-BÜTÇE GENEL KURULA İNİYOR TBMM (A.A) - 08.12.2010 - 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısının Genel Kurulda görüşme takvimi belli oldu. Bütçe görüşmelerine 13 Aralık Pazartesi günü başlanacak. Resmi tatil günleri dahil her gün saat 11.00'den 13.00'e ve 14.00'ten günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalara devam edilecek. Bütçeni tümü üzerindeki görüşmelerin ilk ve sonu gününde Genel Kurul saat 13.00'da toplanacak. Bütçe görüşmelerine, 18 Aralık Cumartesi günü CHP'nin olağanüstü kurultayı dolayısıyla bir gün ara verilecek. Görüşmeler 26 Aralık Pazar gününe kadar 13 günde tamamlanacak. Bütçenin tümü üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmalar, hükümetin sunuş konuşması hariç, birer saat ile sınırlandırılacak. Bu süre, birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilecek. Kişisel konuşmaların ise 10'ar dakika ile sınırlandırılacak. Kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki görüşmeler 14 turda tamamlanacak. Turların bitiminden sonra Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Tasarılarının maddeleri oylanacak. Görüşmelerde, gruplar ve hükümet adına yapılacak konuşmaların 1, 2, 6 ve 9. turlarda 50'şer diğer turlarda 40'ar dakika; kişisel konuşmalar 5'er dakika olacak. Kişisel konuşmalarda her turda biri lehte, biri aleyhte olmak üzere iki üyeye söz verilecek. Her tur için soru-cevap işlemi 20 dakika ile sınırlandırılacak. Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve hükümete birer saat, kişisel konuşmacılara 10'ar dakika süre verilecek. TBMM Genel Kurulunu, görüşmelerin ilk ve son günü TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin yönetecek. -TAKVİM- -13 Aralık Pazartesi: Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler. -14 Aralık Salı: 1. tur: Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Sayıştay, RTÜK, Anayasa Mahkemesi, Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü. 2. tur: Hazine Müsteşarlığı, BDDK, SPK, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, AB Genel Sekreterliği. -15 Aralık Çarşamba: 3. tur: MİT Müsteşarlığı, MGK Genel Sekreterliği, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, TODAİ, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, DPT, TÜİK, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı. 4. tur: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, TDK, TTK, TÜBİTAK, TÜBA, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, YURTKUR. -16 Aralık Perşembe: 5. Tur: Gümrük Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, SHÇEK, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. 6. Tur: Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Denizcilik Müsteşarlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı. -17 Aralık Cuma: 7. Tur : Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, DSİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 8. Tur : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, TAEK, MTA, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü. -19 Aralık Pazar: 9. Tur: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, DTM, İGEME. 10. Tur: Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Yargıtay, Danıştay. -20 Aralık Pazartesi: 11. Tur: Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 12. Tur: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, MPM, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Patent Enstitüsü, TSE, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, -21 Aralık Salı: 13. Tur: Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ÖSYM ve 94 üniversitenin bütçesi. -22 Aralık Çarşamba: 14. Tur: Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Gelir Bütçesi, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının 8. Maddesine kadar oylanması. -23 Aralık Perşembe: 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının 16. maddesine kadar oylanması. -24 Aralık Cuma: 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının 24. maddesine kadar oylanması. -25 Aralık Cumartesi: 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısının Oylanmamış Maddelerinin Oylanması. -26 Aralık 2010 Pazar: Bütçenin tümü üzerinde son konuşmalar. 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı açık oya sunulacak. Hükümet adına konuşma yapılacak.